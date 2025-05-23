英國簽協議移交查哥斯群島主權 確保軍事基地租約

中央社／ 倫敦22日綜合外電報導

英國一名法官今天推翻禁令，允許政府簽署將查哥斯群島（ChagosArchipelago）主權移交給模里西斯的協議。英國政府隨後簽署協議，主張此舉對於保障國家安全至關重要。

路透社報導，這項協議將讓英國依據一項99年租約保留狄耶戈加西亞島（Diego Garcia）上的美英空軍基地控制權。狄耶戈加西亞島是印度洋查哥斯群島中最大的一座，設於島上的基地具有戰略重要性。

協議的財務部分包含英國在99年效期內支付30億英鎊（約新台幣1210億元）給模里西斯，可選擇延長50年，且英國其後仍保有優先決定權。

在狄耶戈加西亞島出生的英國公民龐普（BertricePompe）批評這項協議沒考慮到查哥斯群島人，因此採取法律行動。

今天凌晨，龐普委託的律師團取得高等法院的臨時禁令，精心策劃的簽署儀式延後舉行。

法官張伯倫（Martin Chamberlain）接著在聽證會後取消禁令，認為若繼續實施禁令，英國的利益將「嚴重受損」。

在野黨一直批評英國政府企圖簽署一份代價過高的協議，且認為這可能正如中國所願，因為中國可能藉機進一步深化與模里西斯的關係，有利於北京當局在印度洋的影響力；英國政府長期以來則表示，協議對於確保狄耶戈加西亞島的未來至關重要。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）在記者會上說：「從部署戰機打擊伊拉克和阿富汗恐怖分子，到防範紅海和印度洋－太平洋海域的威脅，這座基地的戰略位置對英國極為重要。」

他還說：「此刻按照我們的條件同意這項協議，我們將獲得強而有力的保障，包括不受惡意影響力左右，讓這座基地妥善運作到下個世紀。」

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