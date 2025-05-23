日本擬在台設日僑投票所 最快今夏參議院選舉適用
日本政府考慮在台灣設立兩處日僑投票場所，讓旅居台灣的日僑可就近投票，最快今年夏天參議院選舉時開始設立。在此之前，因為日本與台灣沒邦交、未設駐外公館，因此未在台灣設立投票所。
日本共同社報導，日本政府考慮在日本對台窗口機關－日本台灣交流協會台北事務所與高雄事務所這兩地設立投票所，方便讓旅居台灣的日僑投票，以擴大日僑行使選舉權。
知情人士今天對中央社表示，在台灣設立投票所一事是日本台灣交流協會代表片山和之提議促成的。
目前旅居台灣的日僑約2萬1700人，有投票權者約1萬6700人。
旅居海外、擁有投票權的日本民眾投票方法有3種，包括赴大使館或總領事館等投票、事前申請投票用紙，郵寄給登記處的選舉管理委員會、暫時返國在日本國內投票。
日本外務省（外交部）表示，去年10月的眾議院選舉在約230個駐外公館（大使館、領事館）、事務所（辦事處）實施投票。
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