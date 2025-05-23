川普在想啥？他當著南非總統的面 控當地白人遭滅絕

美國總統川普廿一日在白宮和南非總統拉瑪佛沙會面時，當場播放準備好的影片，指控南非白人正遭殺害，且他們的土地正遭掠奪。

拉瑪佛沙 訪美前被提醒勿失冷靜

外媒以「突襲」形容川普此舉，令人聯想到他二月在白宮與訪美的烏克蘭總統澤倫斯基爆發口角。路透報導說，拉瑪佛沙的遭遇，恐使外國領袖三思是否訪問白宮，以免遭當眾羞辱。這可能使美國更難以鞏固與友邦及夥伴的關係，而他們正被美國的對手中國大陸拉攏。

就廿一日是否刻意設局，以及是否可能導致其他外國領袖打消訪問白宮念頭，白宮未立即置評。南非「特立日報」的專欄作家戴維斯寫道，拉瑪佛沙在訪美前就不斷收到訊息，要他無論如何都不能失去冷靜或上鉤。路透引述英國的外交事務評論員提姆．馬歇爾報導，「若還有人懷疑澤倫斯基事件不是完全由白宮策畫，我想他們這次也該看清了」。

川普少見的在白宮橢圓辦公室設螢幕，現場燈光在川普指示下調暗後，就向拉瑪佛沙與媒體播放二○二○年九月拍攝的影片。影片中有南非在野領袖發表煽動性言論，川普向拉瑪佛沙提議，應逮捕南非左派的「經濟自由陣線」領袖馬雷瑪；川普聲稱，影片中的白色十字架是「南非白人葬身之地」。

川普接著翻閱準備好的一疊新聞報導，證明其前述指控。他宣稱，「很多人覺得遭受迫害，所以他們正來美國。要是美國認為有迫害或種族滅絕的情事繼續下去，那我們會接收他們」。川普聲稱，南非「有數百、數千人正試圖來我國，因為他們怕自己被殺、土地遭沒收」。他說，「（拉瑪佛沙）你其實擁有曾通過的法律，賦予你沒收土地卻無需補償的權力，你可在不付錢下奪走土地」。

拉瑪佛沙回應，南非的確有犯罪問題，但受害者大多是黑人。川普插嘴說，「那些農民可不是黑人」。對川普指控自己允許「他們」奪取白人農民土地，拉瑪佛沙連說四次「沒有」並強調，「沒人能隨便這麼做」。川普雖未詳述這裡指的「他們」是誰，但拉瑪佛沙一月曾簽法案，讓國家更容易以公益為由來徵收私人土地。

外媒報導說，坐在川普右手邊的拉瑪佛沙在過程中始終冷靜。他舉此次隨行的三名南非白人高爾夫球選手為例，「果真有鎖定南非白人農民的種族滅絕事件，那我敢打賭，這三位先生就不會在這」。

英國金融時報廿一日報導說，這項新法規定需法院認為符合公平及公正，才可在未給予補償下徵收，且還沒被引用過。法新社二月報導說，南非七成五的永久產權農地仍為白人地主擁有，但白人僅占總人口約百分之八。