台灣有份？OpenAI資料中心大擴張 高管傳將走訪亞太

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
OpenAI將在亞太地區尋找未來設立資料中心的地點，策略長權傑森（音譯）據傳下周起將走訪亞太各國。路透
OpenAI將在亞太地區尋找未來設立資料中心的地點，策略長權傑森（音譯）據傳下周起將走訪亞太各國。路透

OpenAI將在亞太地區尋找未來設立資料中心的地點，加入在亞太打造人工智慧（AI）基礎設施的激烈競賽，策略長權傑森（音譯）據傳將造訪日本等國。

亞太資料中心數量居全球之冠，Alphabet、微軟和Meta平台公司都計劃在該區擴張資料中心容量。權傑森將走訪亞太並與政府官員和民間部門潛在合作夥伴會面，討論AI基礎設施和OpenAI軟體應用事宜。消息人士向彭博資訊透露，權傑森下周起將造訪日本、南韓、澳洲和印度等國。

OpenAI本月稍早宣布一項全面性計畫，尋求聯手政府打造以民主價值與公開市場為根基的AI能力，權傑森走訪亞太是這項計畫的一環。OpenAI已敲定協議，將攜手阿拉伯聯合大公國，協助在阿布達比開發大型資料中心計畫。

OpenAI的計畫已引發華府反彈，原因是在國外分享尖端硬體和技術引發憂慮，尤其是阿聯等與中國大陸關係密切的國家。美國和阿聯政府正討論一項AI協議細節，這項協議包含涉及中國大陸的措施。

日本 OpenAI

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