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美對台軍售延宕 魯比歐允改革

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導

針對美國軍售交付問題，聯邦參議員史考特及聯邦眾議員裴利廿一日提出「台灣+法案」，盼協助簡化美國對台軍售流程，讓台灣與北約組織及「北約+」成員享有同等軍售待遇；美國國務卿魯比歐在國會聽證會表示，必須改革軍售交貨流程。

魯比歐廿一日出席聯邦眾議院外交委員會和撥款委員會的聽證會表示，美國收到很多來自盟友的抱怨，包含軍售或融資卡關，有的甚至卡關五年還沒有交付，或還沒有獲准；他說，美國必須改革體系。

此外，魯比歐指出，美國也面臨軍事工業無法快速製造彈藥的問題，不但無法滿足美國國防自身的需求，也無法滿足美國對夥伴的承諾。

史考特及裴利廿一日則提出「台灣+法案」，希望協助簡化美國對台軍售流程，讓台灣與北約、日本、澳洲、韓國、以色列、紐西蘭等「北約+」成員享有同等的軍售待遇。

史考特在新聞稿指出，台灣是面對中國共產黨的最前線，美國政策是時候要反映出威脅的急迫性。

史考特表示，這項法案將加速美國對台的軍售過程、強化嚇阻，也穩固美國對保護美國在印太地區利益的承諾。

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