南非白人遭滅絕？ 媒體核實：川普說法缺證據

美國總統川普廿一日在白宮和南非總統拉瑪佛沙會面時，表示南非白人正遭迫害或種族滅絕，他們的土地遭掠奪，川普日前以同樣理由接納五十九名南非白人農民以難民身分定居美國。政治核實媒體PolitiFact調查顯示，川普的說法根本沒有證據。

早在二○一八年，川普便公開宣稱南非白人遭迫害，他身邊的人也附和，包括生於南非的特別政府雇員馬斯克。

南非政府二月曾批評川普允許南非白人赴美尋求庇護的行政命令，南非政府表示，「這項命令為南非經濟上最優渥的群體提供難民身分赴美，罔顧世界各地弱勢群體的實際困境，後者被驅逐出境且駁回庇護申請」。

南非確實有白人農民遭謀殺，但這些案件僅占南非每年二萬七千多宗謀殺案的不到百分之一。專家普遍認為，這些事件並未構成種族滅絕，而且川普誤會了南非白人農民土地遭沒收的爭議。南非今年一月實施新的土地徵收法，允許政府更容易徵用土地，同時也必須支付公平補償。

南非安全研究所司法與暴力預防計畫負責人紐漢表示，「南非發生『白人種族滅絕』的說法完全錯誤，作為追蹤南非暴力犯罪的獨立機構，若有任何證據顯示任何族群遭到種族滅絕，或有針對性暴力行為，我們將率先發出警報並公布證據」。

紐漢表示，南非絕大多數謀殺案被害人都是貧窮、失業的年輕非裔男性，幾乎所有農場攻擊事件動機都是劫財，「可能存在種族或政治動機的攻擊事件極其罕見」。

對於PolitiFact記者的電郵詢問，白宮未提供任何的數據；一位發言人表示，南非白人告訴美國官員，他們遭受暴力攻擊、死亡威脅、破壞行為和種族歧視。美國國務院一名發言人表示，對於確認種族滅絕，國務院無可奉告。