美國華府槍響 2以國使館人員喪命

美國華府廿一日晚間驚傳槍擊案，兩名以色列駐美大使館人員死亡。華府警察局長史密斯廿二日說，槍手是來自芝加哥的卅一歲男子羅德里格斯，警方初步研判是一人犯案，槍手被捕時還高喊「解放巴勒斯坦！」

案發時「美國猶太委員會」正在華府「首都猶太博物館」辦活動。史密斯表示，目擊者看到嫌犯在博物館外踱步，嫌犯接近聚在一起的四個人後就掏槍開火，造成一男一女中彈身亡。

當晚約九時多，兩名死者正離開會場。嫌犯做案後隨即進入博物館，並對趕到現場的員警聲稱，「我是為了加薩而做，解放巴勒斯坦！」博物館則距美國聯調局（ＦＢＩ）華府調查處非常近。

以色列駐華盛頓大使館館員李辛斯基（右）和美籍館員米爾格林（左）廿一日晚間在華府「首都猶太博物館」附近遭槍擊喪生。路透 以色列駐美大使萊特爾說，兩名罹難者是一對下周即將訂婚的年輕情侶。以色列外交部發言人說，遇害男子是卅歲的使館政治部門研究助理李辛斯基，有以色列國籍和德國護照；遇害女子是廿六歲的使館美籍館員米爾格林，負責安排赴以色列旅遊行程。

警方和ＦＢＩ正調查犯罪動機，包括是否涉及恐怖主義或反猶仇恨犯罪。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，嫌犯並非警方列管對象。

美國總統川普、以色列總理內唐亞胡、德國總理梅爾茨、法國外長巴霍與英國外交大臣拉米均強烈譴責槍擊案。

川普在社群平台寫道，「仇恨與激進主義在美國無立足之地」；內唐亞胡批評這是反猶的殘暴、駭人謀殺，他深感震驚，「我們正目睹反猶主義，以及瘋狂煽動反以色列的可怕代價」，並指示全球以色列外館加強維安。

以色列外長薩爾則歸咎許多國家和組織的領袖與官員煽動反猶主義及反以色列，「尤其是歐洲」，而這起謀殺案跟反猶和反以有「直接連結」。

另外，內唐亞胡廿一日在記者會宣稱，以軍已消滅四名巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領袖，包含去年十月才接替其兄長亞雅．辛瓦、年僅四十九歲的穆罕默德．辛瓦。內唐亞胡表明，以色列不會停止在加薩的最新一輪軍事行動，但也許會同意暫時停火的協議，條件包括解除加薩武裝、推翻哈瑪斯政權，以及實施川普政府提出的加薩巴人自願遷離方案。

以哈戰爭前年十月爆發，根據加薩衛生部統計，已造成當地巴人至少五萬三六五五人喪生、十二萬多人受傷，光廿二日一天，加薩就有至少五十一人在以軍突襲下罹難。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署在Ｘ寫道，加薩沒有一處安全。