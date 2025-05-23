台巴日歷史性交流盛會 巴總統：堅定不移支持台灣

慶祝台灣、巴拉圭、日本友好酒會今晚在東京舉辦，巴拉圭總統潘尼亞致詞表示，他對台灣的情感「源於對這個偉大國家的敬意與感激」；台灣是巴拉圭的好朋友，總在逆境對巴拉圭伸出援手，巴拉圭數十年來都是台灣最堅定不移的盟友。

駐日代表處與巴拉圭駐日本大使館今晚在東京舉辦慶祝台巴日友好酒會。巴拉圭是台灣在南美唯一的友邦，潘尼亞（Santiago Peña Palacios）為出席巴拉圭19日在大阪世博舉辦的活動訪問日本，今晚出席台巴日友好酒會，約有逾540位嘉賓到場，其中30多位日本國會議員出席，包括日本法務大臣鈴木馨祐、日本前經濟產業大臣西村康稔。

駐日代表李逸洋會前與潘尼亞會談20分鐘，代表總統賴清德感謝潘尼亞對台灣的堅定支持，在聯合國與各組織為台灣發言。

潘尼亞致詞提到與日本、台灣的深厚情誼是如何建立。他表示，「我今天站在這裡，作為一個偉大國家的總統，一個曾歷經苦難、威脅與不被理解的國家，就像我們偉大的朋友日本與台灣一樣。我們在國際舞台的立場不是依據便利或利益，而是基於原則」。

他表示，巴拉圭在地理上雖然小，但有巨人的胸襟。「我們是一個堅守民主信念的國家，堅守我們的承諾，並且驕傲地與真正的朋友站在一起。」巴拉圭是真正的朋友，不是那種只在好的時間出現的朋友，而是特別在艱難時刻，還會堅守在盟友身邊的朋友，「這對我們來說才是友誼的真正意義」。

潘尼亞表示，他今天要向兩個國家日本與台灣致敬。這兩個國家的歷史雖然不同，但原則與巴拉圭一致，那就是和平、人類尊嚴、永續發展以及真誠合作。

他指出，他年輕時曾獲得日本政府出資的獎金赴美國留學，那段經歷拓寬了他的世界觀、改變他對國際合作的理解，也讓他對日本特別懷有感激之情。「日本曾資助一名年輕的巴拉圭經濟學者，現在這人有幸成為國家元首。」他接著以日文致謝，稱「衷心感謝你們」，引起觀眾鼓掌。

潘尼亞說，「我對台灣的深厚情感，同樣源自於對這個偉大國家的敬意與感激。台灣和巴拉圭一樣，長期面對鄰近地區那個引發不安、深具威脅性的巨人。台灣一直都是巴拉圭的朋友，不僅在順境，更是在逆境」。他接著以台灣台語說，「感謝（Kám-siā），台灣，感謝（Kám-siā）」，現場再次爆發掌聲。

他表示，巴拉圭與台灣的友誼建立在勇氣與原則上，「在很少人關注我們的時候，台灣關注了，而且不只是關注，還採取行動」。在很少人敢這麼做時，台灣搭建了亞洲與拉丁美洲之間的橋梁，和巴拉圭一起。台灣開放了市場、支持巴拉圭的農業。就在幾天前，繼原本的牛肉准入之後，台灣政府擴大開放巴拉圭豬肉進口。「這不僅是一項貿易決策；這是一個信任、團結，以及戰略夥伴關係的強力象徵。這正是我們也希望未來能在日本見到的戰略合作方向」。

潘尼亞表示，而巴拉圭也始終與朋友站在一起。「我們仍是南美洲唯一承認台灣這個合法國家的國家，數十年來都是台灣最堅定不移的盟友」。

他指出，巴拉圭與台灣的關係不是建立在經濟計算上，而是建立在民主、人權與自決這些基本價值與理想之上。「這段將近70年的關係，超越了短期的貿易差額，牢牢扎根於自決、民主、自由經濟，以及尊重人權這些共同價值之上。」

潘尼亞致詞長達16分鐘，現場日本媒體人表示，聽了巴拉圭總統花這麼長時間、這麼誠摯的致詞內容，內心相當感動。