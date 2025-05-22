菲律賓指責中方海警水炮攻擊政府科研船

（德國之聲中文網）菲律賓漁業與水產資源局5月22日表示，在執行海洋科研任務時，該國一艘政府船只遭到中國海警船的水炮攻擊，並被故意碰撞，造成船體受損並威脅船員生命安全。

事件發生於5月21日上午約9點13分，地點位於南海爭議海域斯普拉特利群島（菲律賓稱為卡拉延群島，中國稱南沙群島）附近的小型沙洲群“Pag-Asa Cays”（即Sandy Cay）。菲律賓方面稱，當時正在進行“海洋科研計劃”，采集沙樣本。

根據菲律賓漁業局聲明：“中國海警船21559向菲律賓漁政船BRP （編號MMOV 3002）發射水炮並兩次沖撞該船，危及船上文職人員生命安全。”該局指出，這是中國海警首次在Sandy Cay附近使用水炮攻擊菲方船只。

菲律賓：仍然完成了任務

聲明稱，中國海警“具有攻擊性的干預行為、危險的機動操作和非法行動”，導致菲律賓船只的左舷船頭和煙囪受損。盡管如此，菲方科研小組仍成功完成了在Pag-Asa Cays 1號、2號和3號沙洲的采樣任務。

對此，中國外交部發言人毛寧回應稱，並未掌握相關情況，“但我可以告訴你，中國海警始終依法開展執法活動。”

早在上個月，菲律賓政府就曾駁斥中國官媒央視有關“Sandy Cay 2已被中國控制”的報道，稱該說法“極其不負責任”。當時中國央視稱中國海警在4月中旬已對所謂“鐵線礁”（即菲律賓稱為Sandy Cay 2）實施“海上管控”。

中菲在南海的對峙持續已久，北京對幾乎整個南海聲稱擁有主權，盡管2016年海牙國際仲裁裁決已認定中國主張缺乏法律依據。

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