華府以色列使館人員遭槍殺 以國人憂心世界敵意升溫

華爾街日報報導，以色列駐華盛頓大使館兩名職員21日遭人槍殺，顯示在加薩戰爭持續和全球反猶主義抬頭之際，世界對以色列人和猶太人而言變得日益危險。

這起槍擊案發生之際，全球反猶情緒上升，許多人覺得自2023年10月7日哈瑪斯襲擊後加薩戰爭爆發以來，以國人在海外面對的環境更加敵對。

說俄語的以國人柳德米拉．克里亞索諾夫（Lyudmila Kriasonov）表示，「世界已變得令人恐懼」。她在旅遊時自稱是俄羅斯人。克里亞索諾夫說：「我們覺得在這個國家及世上任何地方，都沒有安全可言。」

過去19個月以來，全球針對以國人和猶太人的暴力襲擊增加。荷蘭出現「獵殺猶太人」（Jew hunt）的呼聲後，去年11月在阿姆斯特丹舉行歐霸盃期間發生以色列球迷遇襲事件。同月稍晚，一名極端正統極端正統猶太教團體「查巴德．盧巴維奇運動」（Chabad Lubavitch Movement）的拉比遭綁架殺害。拉比指的是猶太教智者、老師與精神領袖，地位尊崇，負責主持猶太教儀式。在法國，一名戴著小圓帽的猶太男子去年3月被指「殺害加薩人」後，在一座猶太會堂前遭毆打。

歐洲各國首都和美國大學抗議中常出現的口號，讓一些猶太人認為具煽動性，這些口號不僅呼籲結束戰爭，也呼籲消滅以色列。

華府以色列使館人員遭槍擊之際，以色列國內外也日益不滿總理內唐亞胡擴大加薩戰爭。一些以國最親密的盟友如美國、英國和法國，都敦促內唐亞胡結束這場戰爭。英國、法國和加拿大本周發布聯合聲明，威脅以國若攻勢持續將面臨後果。

以國國內反戰聲浪也增加。民調顯示，70%的以色列人希望以釋放剩餘人質為條件結束戰爭。

31歲的尤娃兒．哈瑞爾（Yuval Harel）來自以色列第二大城市特拉維夫南部雅法（Jaffa）。她表示，自哈瑪斯襲擊後對自身安全感到憂心，在海外旅遊謊稱自己來自葡萄牙。但她如今也出於道德立場反對戰爭，對加薩巴勒斯坦人特別是兒童受到傷害，感到憤怒。

哈瑞爾說：「我感到羞愧且害怕。」