耶路撒冷空襲警報狂響！12小時內攔劫2枚葉門飛彈

以色列軍方今天表示，在不到12小時內二度攔截從葉門發射的飛彈。耶路撒冷也因此空襲警報大作。

法新社報導，以色列軍方在當地時間接近中午發布聲明說：「以色列數個地區不久前響起空襲警報，隨後有1枚從葉門發射的飛彈遭到攔截。」

軍方指出，以軍清晨也擊落從葉門發射的1枚飛彈。葉門叛軍青年運動（Houthi）表示，一再進行攻擊是為了就以色列對加薩走廊的攻勢作出回應。

以色列緊急醫療救護組織紅色大衛之星（MagenDavid Adom）表示，這兩次飛彈攻擊本身未造成任何死傷，但有1名男子在躲避第一枚飛彈攻擊時受傷。

青年運動聲稱，發射1枚飛彈針對以色列大城特拉維夫（Tel Aviv）附近的班古里昂機場（Ben GurionAirport）進行攻擊，但是不清楚他們所指的是哪一次攻擊。