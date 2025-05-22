耶路撒冷空襲警報狂響！12小時內攔劫2枚葉門飛彈
以色列軍方今天表示，在不到12小時內二度攔截從葉門發射的飛彈。耶路撒冷也因此空襲警報大作。
法新社報導，以色列軍方在當地時間接近中午發布聲明說：「以色列數個地區不久前響起空襲警報，隨後有1枚從葉門發射的飛彈遭到攔截。」
軍方指出，以軍清晨也擊落從葉門發射的1枚飛彈。葉門叛軍青年運動（Houthi）表示，一再進行攻擊是為了就以色列對加薩走廊的攻勢作出回應。
以色列緊急醫療救護組織紅色大衛之星（MagenDavid Adom）表示，這兩次飛彈攻擊本身未造成任何死傷，但有1名男子在躲避第一枚飛彈攻擊時受傷。
青年運動聲稱，發射1枚飛彈針對以色列大城特拉維夫（Tel Aviv）附近的班古里昂機場（Ben GurionAirport）進行攻擊，但是不清楚他們所指的是哪一次攻擊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言