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華府猶太博物館槍擊2死 德法英齊聲譴責暴力

中央社／ 柏林/巴黎/倫敦22日綜合外電報導
華府昨晚發生槍擊事件，兩名以色列駐美國大使館人員身亡。新華社
華府昨晚發生槍擊事件，兩名以色列駐美國大使館人員身亡。新華社

華府昨晚發生槍擊事件，兩名以色列駐美國大使館人員身亡，德國總理梅爾茨及外交部長瓦德福、法國外長巴霍與英國外交大臣拉米均發聲譴責反猶太暴力行為。

華府西北區的首都猶太博物館（Capital JewishMuseum）外昨晚驚傳槍響，造成兩名以色列駐美大使館人員喪命，已落網的嫌犯拘留期間曾高喊「解放巴勒斯坦」。警方表示，嫌犯是來自芝加哥的30歲男子羅德里格斯（Elias Rodriguez）。

法新社報導，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天譴責這起槍擊是「卑劣行徑」。

梅爾茨在社群媒體X發文表示，自己以「最強烈措辭」譴責這起攻擊，並說「目前我們必須假設存在反猶太主義動機」。

德國外長瓦德福（Johann Wadephul）也表達深感「震驚」，並在他的X帳號譴責這起槍擊是「陰險」行為。

瓦德福說：「沒有任何理由可為反猶太主義暴力辯解。」

法國外長巴霍（Jean-Noel Barrot）今天譴責槍擊事件是「令人憎惡的反猶太野蠻行為」。

巴霍在X平台用英文發文寫道：「這樣的暴力毫無正當性。」

英國外交大臣拉米（David Lammy）今天稱自己「非常震驚」，並在X平台指出：「我們譴責這項駭人聽聞的反猶太主義罪行。在這個令人極不愉快的時刻，我們心繫受害者、他們的家人和同事。」

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