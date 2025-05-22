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G7財長會議討論關稅衝擊 達成一致聲明面臨挑戰

中央社／ 班夫21日綜合外電報導
圖為加拿大財政部長Francois-Philippe Champagne（中）離開在阿爾伯塔省班夫舉行的G7財長會議。 美聯社
圖為加拿大財政部長Francois-Philippe Champagne（中）離開在阿爾伯塔省班夫舉行的G7財長會議。 美聯社

正在加拿大舉行的七大工業國集團（G7）財政部長會議今天面臨挑戰，針對美國總統川普的關稅影響，以及支持烏克蘭等棘手議題，力圖克服集團內的分歧。

G7財長會議將於明天閉幕，鑑於對川普貿易政策的緊張情勢持續存在，能否達成一項展現G7團結立場的最終公報仍具有不確定性。

與會代表在加拿大班夫國家公園（Banff NationalPark）一家飯店內相互寒喧，並在覆蓋白雪的山峰前拍攝傳統合照，為議程拉開序幕。但在會議開始後不久，這個由英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本和美國組成的集團便出現摩擦。

義大利經濟部長喬捷堤（Giancarlo Giorgetti）表示，會談剛開始時面臨了「一些困難」。但他說，G7「能克服這些歧異」，並說希望能夠達成展現G7團結一致的最終聲明。

今天的會談幾乎沒有公布具體細節，但一般預料，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）將面臨各國對川普關稅的反彈；川普的關稅大刀已對全球經濟成長構成威脅。

貝森特則形容今天的會談「非常富有成效」。

會議主持人、加拿大財長沈潘（Francois-PhilippeChampagne）拒絕透露他和貝森特的雙邊會談是否談及關稅議題，但他堅稱兩人「處得很好」。

當被問到會談中磨擦時，沈潘表示：「這就是我們為什麼要舉行會談、坦率討論的原因。」

沈潘拒絕透露，他是否樂觀看待財長會議能達成一項聯合聲明。

他告訴記者，雙方都對正在取得的進展和G7展現出的團結精神感到欣慰。

然而，一名不願透露姓名的歐洲官員告訴法新社說，達成一致的閉幕聲明並非優先要務。

他說：「重點不在有沒有公報，而是我們能共同向前邁進。」他說，貝森特出席這場會議應被視為正面發展。

這名官員說：「至少美國人仍參與多邊體系。我們在關稅問題上顯然存在分歧，但G7是坦誠交流、倡議我們觀點的所在。」

關稅 美國 加拿大 G7

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