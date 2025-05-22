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南韓總統大選最新民調：李在明仍領先 但幅度縮小

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
李在明目前支持率仍領先群雄。歐新社
李在明目前支持率仍領先群雄。歐新社

韓聯社22日報導，南韓四家民調機構22日聯合發佈的新一屆總統候選人支持度調查結果顯示，共同民主黨總統候選人李在明以46%的支持度領先群雄。

EMBRAIN PUBLIC、Kstat Research、Korea Research和南韓Research本月19日至21日向全韓國18歲以上的1002人進行調查。結果顯示，李在明支持度為46%，較上周下滑3個百分點。國民力量黨總統候選人金文洙支持度為32%，較上周上升5個百分點。改革新黨總統候選人李俊錫為10%，較上周上升3個百分點。另有10%的受訪者保留意見。

對於大選結果，預測李在明當選的受訪者占67%，認為金文洙當選的受訪者占23%。就參加投票意向的問項，87%的受訪者回答「一定會投票」，9%受訪者回答「盡可能參加」。

支援實現政權輪替的受訪者占55%，支援國民力量黨繼續執政的占34%。政黨支持度方面，共同民主黨為40%，國民力量為31%，改革新黨和祖國革新黨各為5%。

本次調查可信度95%，抽樣誤差±3.1個百分點，應答率26.7%。

李在明 新黨 投票

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