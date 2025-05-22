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北愛爾蘭樂團在倫敦聲援真主黨 英控恐怖主義罪名

中央社／ 倫敦21日綜合外電報導
北愛爾蘭嘻哈團體「嘻蓋骨男孩」（Kneecap）。路透
北愛爾蘭嘻哈團體「嘻蓋骨男孩」（Kneecap）。路透

警方今天表示，北愛爾蘭嘻哈團體「嘻蓋骨男孩」（Kneecap）一名成員因涉嫌在倫敦一場演唱會展示真主黨（Hezbollah）旗幟，被控恐怖主義罪行。

法新社報導，27歲的歐韓納（Liam O'Hanna）藝名為莫赫拉（Mo Chara），他被控在去年11月21日一場演出中，表現出對真主黨這個被英國當局禁止的黎巴嫩武裝組織的支持。

倫敦都會區警察局表示，今年4月此事件的影片在網路曝光後， 反恐指揮部（Counter TerrorismCommand）的警員已展開調查。

歐韓納被控「以某種方式或在某種情況下展示旗幟，讓人合理懷疑他是某個被禁組織的支持者」，違反2000年「恐怖主義法」（Terrorism Act）。

警方表示，這位來自北愛貝爾法斯特（Belfast）的饒舌歌手預定於6月18日在倫敦西敏區治安法庭（Westminster Magistrates' Court）出庭。

嘻蓋骨男孩原定23日在倫敦一個音樂節上演出。

網路流傳的影片顯示，嘻蓋骨男孩在舞台上發表挑釁的政治言論後，表演受到越來越多審查。

一段影片顯示，一名樂團成員高喊，「哈瑪斯（Hamas）加油，真主黨加油」。

英國已將哈瑪斯和真主黨列為恐怖組織，禁止他們活動，支持他們屬違法行為。

真主黨 影片 倫敦

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