卡尼：加拿大考慮加入美國「金穹」飛彈防禦系統
加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天表示，加拿大持續與美國「高層」會談，考慮加入美國總統川普提議的「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統。
綜合法新社與路透社報導，卡尼表示，他已數次與川普討論「金穹」飛彈防禦系統的概念。
卡尼在記者會上表示：「我們明瞭，如果我們願意的話，是有能力與夥伴（美國）合作投資完成「金穹」建置。這是我們正在考慮的事，並已進行高層討論。」
卡尼還說，「這對加拿大有益嗎？嗯，這對加拿大人與加拿大來說都是個好主意。」
加拿大與美國透過北美航太防衛司令部（NORAD）在防禦北美大陸上互為夥伴。
卡尼示警，在不久的將來，來自太空的飛彈威脅可能會不斷增加。
川普希望建立一個能防禦各種敵方武器的系統，從洲際彈道飛彈到極音速飛彈、巡弋飛彈以及無人機都有。他要求此系統在大約3年內，也就是他第2任期結束前就緒，不過卻面臨重大的技術和政治挑戰。
川普昨天表示，他已選定此計畫架構，並任命一位美國太空軍將領主導這項計畫，以阻擋來自中國和俄羅斯的威脅。
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