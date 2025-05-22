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2以色列駐美職員遭槍擊身亡！美司法部長到場 槍手動機尚不明

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2以色列駐美職員遭槍擊身亡！美司法部長到場 槍手動機尚不明

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
華府西北區的首都猶太博物館21日晚間驚傳槍擊，造成2名以色列駐美使館職員喪生。圖/取自@EYakoby在X的照片
華府西北區的首都猶太博物館21日晚間驚傳槍擊，造成2名以色列駐美使館職員喪生。圖/取自@EYakoby在X的照片

美聯社報導，美國國土安全部長諾姆（（Kristi Noem）表示，華府21日晚間發生槍擊，2名以色列駐美使館職員中彈身亡。目前沒有關於槍手的進一步消息，且當局尚未公布作案動機。

諾姆在社群平台X發文證實消息，槍擊案發生地點為位於華府西北區的美國首都猶太博物館（Capital Jewish Museum）外，該館距離聯邦調查局（FBI）華府辦公室僅數步之遙。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國猶太委員會（American Jewish Committee）執行長德區（Ted Deutch）表示，該組織當晚正在猶太博物館舉辦活動。美國司法部長邦迪（Pam Bondi）表示，她與華盛頓特區代理聯邦檢察官皮洛（Jeanine Pirro）已抵達槍案現場。

以色列駐聯合國大使達諾（Danny Danon）譴責此次攻擊是一起「令人髮指的反猶恐怖主義行為」。他在X發文表示，「我們相信美國當局將對這起犯罪行為的肇事者採取強力行動。以色列將持續堅決行動，捍衛我們的國民與代表，無論他們身處世界何地」。

華府警方尚未公布槍擊動機的細節，呼籲民眾迴避華府西北部地區，預計稍晚召開記者會說明。

華府 美國 猶太

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