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墨西哥市長兩名幕僚街頭遭槍殺 至少4人涉嫌犯案
墨西哥檢方今天表示，墨西哥市長兩名幕僚昨天交通尖峰時刻在一條繁忙街道上遭人槍殺，研判此案由經驗豐富的槍手精心策劃，至少4人涉案。
墨西哥市長布魯加達（Clara Brugada）私人秘書古茲曼（Ximena Guzman）和顧問穆尼奧斯（Jose "Pepe"Munoz）昨天遇害，調查人員表示，他們正在調查犯案動機。
檢察官魯漢（Bertha Alcalde Lujan）在記者會上表示：「這是一次經過精心策劃的直接攻擊，凶嫌先前有做案經驗。」
魯漢說，前幾天有人看到一名嫌疑人，在事發地點監視受害者。
調查人員認為，主嫌有3人協助犯案，他們使用多輛車幫助主嫌逃脫，包括摩托車。
儘管這起案件明顯具有幫派攻擊特徵，但魯漢表示：「我們不能斷定本案與組織犯罪有關。」
墨西哥市公共安全局長瓦茲蓋斯（Pablo Vazquez）表示，當局最近幾週在首都「大舉逮捕多名犯罪集團首腦」。
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