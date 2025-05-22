華府驚爆槍響！傳2外交人員中彈釀1死 疑以色列使館職員
美國廣播公司新聞網（ABC News）引述執法消息人士報導，位於華府西北區的猶太博物館（Capital Jewish Museum）驚傳槍擊事件，造成1男1女中彈，其中一人確認身亡，受害者疑似以色列使館職員。
多名消息人士證實，這起槍擊案的2名受害者與某外國使館的外交人員有關。據報導，其中至少一人被認為是以色列使館的職員。
消息人士告訴ABC News，至少一人已確認身亡，另一人重傷送醫且情況危急。
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