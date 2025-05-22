政府表現不符人民期望 菲總統小馬可仕下令內閣總辭

菲律賓期中選舉落幕，菲律賓總統小馬可仕認為選舉結果顯示政府表現不符人民期望，因此下令內閣官員總辭，重新調整人事安排。

菲律賓總統府通訊辦公室（PCO）昨晚發布聲明引述小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）說：「現在是依人民期望整頓政府的時候。」

小馬可仕表示，人民已在選舉中發聲，政府聽到人民的聲音，且會採取行動。

菲律賓總統府通訊辦公室在聲明中說，內閣官員總辭旨在讓小馬可仕有足夠的空間來評估各部會表現，決定哪些部會首長可依小馬可仕的修正後優先工作留任。

聲明稱，這個步驟象徵政府正轉向更有指向性和績效性的治理，因應國家的新需求，並強調過渡時期政府運作不會受到影響。

菲律賓於5月12日舉行期中選舉，人民改選參議院24席中的12席，以及選出300多名眾議員，還有各省市鎮地方首長和地方議員，總計1萬8200多人。

本屆期中選舉發生在馬可仕與杜特蒂兩家族陷於激烈政治對抗之際。

雖然副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）在選後發表聲明表示「選舉結果未如自己所期望」，但小馬可仕最近在一次媒體訪問中同樣承認，「人民對政府的服務感到失望，人民覺得政府的服務效率低落」。

作為觀察指標的參議院改選，雖然馬可仕陣營在當選人數上仍佔上風，12席當中取得5至6席，但因不如原先預期的9席，被部分分析人士視為落敗。