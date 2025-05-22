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「外國人取得日本駕照」肇事 日本政府擬改規定了

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
本月日本發生兩起車禍，肇事者分別為利用「外國免許切替」的外籍人士，日本警察廳表明將檢討制度。示意圖，非新聞所指車禍現場。路透
本月日本發生兩起車禍，肇事者分別為利用「外國免許切替」的外籍人士，日本警察廳表明將檢討制度。示意圖，非新聞所指車禍現場。路透

日本5月兩起重大車禍的肇事者分別為利用「外國免許切替」（外國駕照換成日本駕照）的中國籍與秘魯籍人士，自民黨政務調查會長小野寺五典21日上午視察東京的駕照考場，表示外免切替的出發點，是讓長期住在海外的日本人回國後能換駕照，現在有許多外國人利用該制度取得日本駕照，出現始料未及的問題。

本月14日埼玉縣三鄉市有4名小學生被車撞傷，駕駛肇事逃逸，警方18日被逮捕的兩名中國籍嫌疑人，懷疑他們在車禍發生前曾一起喝酒。18日34歲的秘魯籍男子在三重縣新名神高速公路逆向行駛至少14公里。兩起事故嫌疑人皆為外國籍，且是透過「外免切替」取得日本駕照。

外國人持有締結「聯合國道路交通公約」的母國所發行的國際駕照，即可到日本開車；沒簽署公約的國家地區發行的國際駕照，部分得到日本政府特例許可，比如台灣。

至於中國、俄羅斯等沒簽署聯合國的公約，也不在例外許可名單中，他們想在日本開車，就要利用日本警視廳的「外國免許切替」制度，持有國外駕照者，在日本通過筆試及場內路考，就能換到與日本人一模一樣的駕照。並和日本公民一樣，之後按時更換駕照即可。

外免切替考試比日本人簡單許多，最為人詬病的是觀光客沒有「住民票」及登記日本住址，有「一時回國（停留）證明」便能申請駕照。不只在日本有住民票的人，飯店經理也能簽證明書。換來駕照上的駕駛人住址可能是飯店。考場周邊的飯店願免費或收5000日圓開證明。2023年一年之間，透過此制度取得日本駕照的人數達6萬人，較10年前約增兩倍。

在日本國會也接連有議員質詢：「筆試題目太簡單，可能導致申請人對日本的交通規則理解不足」、「讓沒有住民票的觀光客等短期入境者，也可以將飯店等臨時居住地視為『居住地』，萬一發生事故時，可能影響執法與取締。」

小野寺21日說，希望檢驗這是否成為交通事故的潛在因素，並要求政府重新檢討運用方式。在自民黨內部會議中，警察廳表明將檢討「外免切替」制度。方向包括：嚴格確認住址，原則上必須提交「住民票副本」，增加交通知識測驗題數，目前為10題。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

駕照 飯店 日本

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