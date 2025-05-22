日本白米、汽油漲翻天 東京免收4個月水費基本費盼人們「別省冷氣錢」

日本物價高漲，白米、雞蛋、汽油等民生物資價格居高不下，為減輕家庭開銷以鼓勵民眾在酷暑中常開冷氣，東京都宣布夏季免繳基本水費4個月，平均1個家庭每月省860日圓到1460日圓。

東京都已決定，今年夏季四個月針對都內約800萬戶一般家庭，實施水費基本費用的免繳政策。預算規模為368億日圓。80多歲的老年夫妻接受朝日電視訪問時說，很開心，他們是靠年金生活，越便宜當然越好。

5月的東京平均氣溫已經異常炎熱，白天超過30度，預計今年也會是一個酷熱的夏天。日本的白米價格暴漲，中央政府釋出儲存米來抑制零售價，也宣布汽油每升補貼10日圓，民眾的日常過得愈來愈苦。

往年東京常有民眾、特別是高齡人士不開冷氣，導致熱衰竭送醫甚至死亡，東京都希望減免水費基本費，讓民眾有多餘的預算敢開冷氣。

50多歲市民說，他們3口之家近兩個月的水費大約是8800日圓，「跟我們家的實際用水量相比，基本費滿少的。雖然感謝這個政策，但也有點讓人難以理解。」儘管如此4個月下來最多可節省5840日圓。60多歲獨居者則表示，他根本不知道基本費用是多少。