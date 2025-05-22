兩國情報單位交換條件 瑞典記者土耳其獲釋

瑞典記者梅丁（Joakim Medin）3月27日前往土耳其採訪時，被以「涉及恐怖行動與冒犯總統」罪名逮捕。他在5月16日獲釋回到瑞典，多家瑞典媒體報導，梅丁獲釋與瑞典政府逮捕被土耳其鎖定已久的庫德族運動領導人有關。

梅丁在51天的監禁後，於16日獲釋，並在瑞典時間當天午夜回到瑞典。梅丁的太太在15日獲知他將重獲自由的消息。

梅丁遭起訴的罪名並沒有消失，他的案子將在他缺席的狀況之下，由他的代表律師在土耳其出庭抗辯。

梅丁在17日的記者會上表示，「自由萬歲」，能夠再次自由的說話、寫作、活動感覺真好。他會繼續做與土耳其相關的報導，這次的經驗不會阻止他的新聞工作。

他也說，感謝各界的救援與土耳其國內的和平運動，他才能相對這麼快速的獲釋；他表示，獲釋當天有許多庫德族人也被釋放，相信這並不是巧合，同一天瑞典、土耳其兩國外交部長於北約（NATO）的會議上見面也不是碰巧。

然而就在梅丁獲釋前，5月11日，瑞典安全局（SAPO）大動作逮捕一名瑞典外交官以及一名庫德族裔的前政治人物阿里（Shiyar Ali）。瑞典安全局認為他們可能涉及間諜行為。兩人雖然在14日被釋放，但仍有嫌疑，該名外交官在16日被發現身亡。

瑞典廣播電台（SR）報導，瑞典安全局的逮捕行動跟梅丁是否能返回瑞典有關，報導中也指出，阿里是敘利亞北部庫德族運動的領導人之一，也是土耳其長久以來要求瑞典引渡的對象。

報導指出，瑞典為了通過北約會員申請，與土耳其達成協議，承諾兩國加深在反恐工作的合作。

瑞典獨立媒體Blankspot20日報導，有可靠並透過驗證的不具名消息來源告訴他們，梅丁會遭到釋放就是瑞典與土耳其政府情報單位互相交換條件的結果。

報導指出，土耳其情報單位希望被瑞典安全局逮捕的外交官與阿里所進行的工作能夠「受到阻撓」，以換取梅丁的自由。

瑞典庫德族裔的前國會議員卡卡巴威（AminehKakabaveh）在個人臉書（Facebook）上表示，看到梅丁獲釋很高興，但也憂心土耳其的獨裁政權藉此對瑞典的國內與外交政策發揮更多影響力，瑞典向獨裁政權彎腰讓她不滿。她也表示，兩國政府的交易內容不明，不知道下一個會是誰被犧牲。

瑞典ETC日報（Dagens ETC）的國際新聞記者梅丁原計畫在土耳其採訪當地為了支持被逮捕的伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）抗爭活動，但3月27日剛下飛機就被逮捕。