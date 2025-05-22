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影／31國外交官赴約旦河西岸遇「對空鳴槍」 以軍：造成不便深感抱歉

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
這張擷取自AFPTV畫面的截圖顯示，歐盟外交代表團成員21日訪問傑寧期間，聚集在傑寧難民營東入口時，遇到以軍士兵鳴槍示警。法新社
這張擷取自AFPTV畫面的截圖顯示，歐盟外交代表團成員21日訪問傑寧期間，聚集在傑寧難民營東入口時，遇到以軍士兵鳴槍示警。法新社

巴勒斯坦自治政府（PA）21日組織由25名外交官組成的官方代表團，前往以色列占領下的約旦河西岸城市哲寧（Jenin），實地觀察當地人道局勢，卻遭到以軍「鳴槍示警」，引來多國的譴責。

衛報與BBC報導指出，該代表團成員來自31個國家，包括義大利、加拿大、埃及、約旦和英國等多國大使及外交官。畫面顯示，部分外交官當時正在接受媒體採訪，這時附近突然響起密集槍聲，迫使他們迅速尋找掩護。

自1月以來，以色列安全部隊持續在約旦河西岸北部的哲寧地區，對巴勒斯坦武裝團體進行大規模行動。一位歐洲外交官表示，代表團此行目的是察看以軍數月行動所造成的破壞。整起事件未傳出人員受傷。

以軍事後聲稱，雖然此次行程已獲批准，但代表團「偏離核准路線」，因此士兵對空開槍警告，目的是「使他們遠離該區域」，並對「造成的不便深感抱歉」。以軍並指出，將與相關國家代表進行溝通，通報此次事件內部調查的最新進展。

譴責以軍行為的國家包括西班牙、埃及、法國、土耳其、愛爾蘭和義大利等，其中部分國家的外交官當時也在現場。多個相關國家表示將召見以色列大使，要求就此事件作出說明，並展開調查。PA則指控以色列安全部隊蓄意針對代表團，犯下「駭人聽聞的罪行」。

PA表示，該代表團是與巴勒斯坦當局一同進行正式訪問，目的是「觀察並評估人道局勢，並記錄占領軍持續對巴勒斯坦人民犯下的侵害行為」。

義大利 巴勒斯坦 以色列

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