紐時：俄羅斯將巴西變成「間諜工廠」
根據「紐約時報」今天報導，俄羅斯利用巴西培養一批間諜，成為俄羅斯情報計畫的精英成員，他們在巴西獲得新身分，過著無人懷疑的生活，直到準備好迎接更大的挑戰。
據「紐約時報」（The New York Times）報導，這些間諜抵達巴西後就「抹去」俄羅斯的過去，開辦企業、結交朋友、建立家庭，營造一個新身分。
他們的目的並非監視巴西，而是「成為巴西人」，一旦準備就緒，就會前往歐洲、美國或中東國家，在那裡採取最終行動。
紐時報導指出，巴西聯邦警察自2022年烏克蘭戰爭開始以來一直在調查俄羅斯間諜，涉及8個國家，並獲得美國、以色列、荷蘭、烏拉圭等地情報機構支持，迄今已發現至少9名持有巴西假身份的俄羅斯間諜。
2022年4月，俄羅斯入侵烏克蘭約2個月後，美國中央情報局（CIA）即向巴西發出警告稱，1名俄羅斯軍事情報人員已申請荷蘭海牙法庭實習；同一時期，國際法庭開始調查俄羅斯在烏克蘭犯下的戰爭罪行。
該名俄羅斯間諜持有巴西證件，包括護照、選民登記證和預備役證明，他因偽造文件被巴西法院判處15年監禁，後減刑為5年，俄羅斯政府聲稱他是一名通緝的毒販，要求引渡他，但被巴西拒絕。
紐時報導指出，俄羅斯利用巴西的主因包括：持巴西護照可以免簽證前往許多國家；巴西人口具有歐洲血統，使用巴西人的身分不容易引起注意。
另一個重要因素是巴西民事登記系統脆弱和腐敗，出生在農村的人不需要醫師證明、只要有證人在場即可獲得出生證明。
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