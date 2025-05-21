川普打造金穹系統攔截各式飛彈 拚任內完工

美國總統川普廿日宣布開始打造「金穹」飛彈防禦系統，預計耗時三年並在他任內完工。川普說，金穹將能有效抵禦敵方極音速飛彈、彈道飛彈和先進巡弋飛彈，永久消除對美國本土的飛彈威脅，攔截成功率幾乎百分之百。

川普在白宮說，他競選時向美國人民承諾將打造一套先進飛彈防禦系統，「我很高興今天宣布，我們為這套最先進系統正式選定架構」；金穹系統完工後，將能攔截從全球甚至外太空發射的飛彈，「這對我們國家成功甚至生存都至關重要」。

川普說，該計畫先期投資預計為二五○億美元，並納入號稱「又大又美」的減稅法案，整體計畫總造價約一七五○億美元。但路透報導引述美國國會預算辦公室估計指出，金穹系統未來廿年花費可能高達八三一○億美元。

川普點名阿拉斯加州將是該計畫重點地區，也說佛州、喬治亞州和印第安納州將受惠於該計畫；整套系統也都會由美國建造。川普說，前總統雷根當年希望有這種防禦系統，但他們當時不具備這樣的科技水準，還稱加拿大也希望加入金穹系統。

川普指派太空軍作戰副司令蓋特雷恩主持金穹計畫。美國國防部長赫塞斯廿日在川普身旁說，金穹系統目的在於保護美國國土免受多種飛彈及無人機攻擊，「不論是傳統飛彈或核武」。

川普一月回任後隨即簽署行政命令，希望建立以色列「鐵穹」飛彈防禦系統的美國版。金穹系統將打造一套數百顆人造衛星組成的網絡，用於偵測、追蹤並可能從太空攔截敵方飛彈。

陸批損害全球穩定

中國大陸外交部發言人毛寧廿一日說，金穹計畫具濃厚進攻性色彩，損害全球戰略平衡穩定，將加劇外太空戰場化和軍備競賽風險，動搖國際安全與軍控體系；中方對此嚴重關切，敦促美方盡早放棄發展和部署全球反飛彈系統，以實際行動增進大國戰略互信，維護全球戰略穩定。

大陸國家主席習近平八日在莫斯科會晤俄羅斯總統普亭後，兩國就在聯合聲明批評金穹計畫嚴重「破壞穩定」。

但法新社報導，克里姆林宮廿一日軟化措辭，克宮發言人佩斯科夫當天說，金穹計畫需要和俄方討論，但除此之外屬於美國「主權事務」。

佩斯科夫說，若美國認為有飛彈威脅，當然會開發飛彈防禦系統，「所有國家都這麼做」。他也說，照當前事態發展，在可預見的未來將需要「重啟接觸來恢復戰略穩定」；法新社說，此話指涉美俄核子會談。