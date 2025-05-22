聽新聞
0:00 / 0:00

美伊核協議還在談 傳以色列將攻擊伊朗核設施

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，根據美方獲得的新情報顯示，以色列正在進行打擊伊朗核設施的軍事準備，包括調動空射彈藥及空中演習，目前尚不清楚以國領袖是否已經做出最終決定，而美方內部對於以色列是否執行攻擊的可能性仍存在分歧。

一名知悉相關情報的消息人士告訴ＣＮＮ，近幾個月以來，以色列對伊朗核設施發動攻擊的可能性「已經大幅上升」。該人士補充，若美國與伊朗達成的協議未能清除伊朗所有的濃縮鈾，以色列發動攻擊的可能性將進一步上升。

ＣＮＮ指出，這項新情報是根據以色列高層官員的公開與私下談話、被截獲的以色列通訊內容，以及觀察到的以色列軍事行動進行綜合判斷，這些跡象可能顯示一次即將發動的攻擊。

ＣＮＮ引述兩名消息人士指出，美方觀察到的以色列軍事準備行動包括調動空射彈藥，以及完成一項空中演習。

美國正在和伊朗進行核子談判，美國總統川普上周曾表示，一項將避免伊朗核設施遭受軍事襲擊的協議「接近達成」，「我們不會在伊朗製造放射落塵，沒有這麼做的必要」。

不過伊朗最高領袖哈米尼廿日稍早表示，美國要求德黑蘭停止鈾濃縮的主張「過分且荒謬」，並懷疑新核子協議談判是否能成功。

對於以方準備攻擊伊朗核設施一事，路透尚無法立即證實此一報導可靠性。美國國家安全會議（ＮＳＣ）尚未回應置評，以色列駐美大使及以色列總理辦公室也尚未回應。

美國 德黑蘭 川普 伊朗 以色列

延伸閱讀

阿聯：與以色列達成協議 將向加薩運送人道物資

傳以色列準備打擊伊朗核設施！美情報：以國調動空射彈藥、空中演習

油價重挫2%！川普說與伊朗接近達成核協議 金價強彈2%

川普指伊朗中東亂源 絕不允許擁有核武

相關新聞

美退出世衛 陸加碼捐5億美元成最大金主

世界衛生組織正在尋求額外資金，以彌補最大金主美國退出後的資金缺口，中國大陸國務院副總理劉國中廿日在世界衛生大會宣布，中國...

打造星戰計畫2.0！「金穹」沒錢沒技術 川普野望難度高

美國總統川普廿日宣布將仿效以色列「鐵穹」飛彈防禦系統，打造涵蓋全美的「金穹」飛彈防禦系統。除了數千億美元成本問題，「金穹...

日本米荒延燒 農相失言「家裡米太多」掀民怨遭撤職

日本正面臨卅年來最嚴重的米荒導致米價飆漲，農林水產大臣江藤拓日前竟說他沒買過米，因為別人送的都吃不完，挨轟未能苦民所苦。

美伊核協議還在談 傳以色列將攻擊伊朗核設施

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，根據美方獲得的新情報顯示，以色列正在進行打擊伊朗核設施的軍事準備，包括調動空射彈藥及空...

川普打造金穹系統攔截各式飛彈 拚任內完工

美國總統川普廿日宣布開始打造「金穹」飛彈防禦系統，預計耗時三年並在他任內完工。川普說，金穹將能有效抵禦敵方極音速飛彈、彈...

30年最嚴重米荒…小泉進次郎就任農林水產大臣 宣布儲備米暫停競標

日本面臨30年來最嚴重米荒，身為農林水產大臣的江藤拓日前說「我沒買過米」挨轟，今天請辭獲准，由眾議員小泉進次郎繼任。小泉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。