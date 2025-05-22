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日本米荒延燒 農相失言「家裡米太多」掀民怨遭撤職

聯合報／ 國際中心／綜合報導
日本首相石破茂（右）廿一日撤換江藤拓，由自民黨前選舉對策委員長小泉進次郎（左）接任日本農相。法新社
日本首相石破茂（右）廿一日撤換江藤拓，由自民黨前選舉對策委員長小泉進次郎（左）接任日本農相。法新社

日本正面臨卅年來最嚴重的米荒導致米價飆漲，農林水產大臣江藤拓日前竟說他沒買過米，因為別人送的都吃不完，挨轟未能苦民所苦。

共同社報導，首相石破茂廿一日已撤換六十四歲的江藤拓，由自民黨前選舉對策委員長小泉進次郎接任農相。

這是石破政權上任以來第一次更換閣員，勢必會引發對於首相任命的問責，對政權支持率造成打擊。

在日本米價飆漲之際，江藤拓卻在日前語出驚人說：「我從來沒有買過米，因為支持者都送很多，家裡多到可以拿來賣。」這番話激起民怨風暴，網路上惡評如潮。

他隨後改口稱自己「有定期買米」、「只是為了炒熱氣氛才說得比較誇張」，反而讓人質疑其誠信與責任感。

即便日本政府已經釋出卅一萬噸的儲備米，但米價仍然比去年幾近翻倍。江藤還試圖將責任推給「流通機制」，聲稱批發商不當加價，掩飾政策失能導致供需失衡問題。

立憲民主黨等五個在野黨廿日在國會要求撤換江藤，表明考慮廿一日對農相提出不信任案。石破廿日原本表示不會換人，但隔天卻改變主意，決定讓四十四歲的小泉進次郎接任農相。

由於日本將在七月舉行參院選舉，石破撤換江藤，用意之一是趕緊止血以免影響選情。這是去年十月石破內閣成立後首次撤換閣員，對執政將造成打擊，在野黨也準備加大追究力度。

石破就撤換農相一事向媒體表示：「我完全掌握任命權，所以這是我的責任。無論何種批評我都會接受。」

江藤請辭後說，「在米價高漲導致民生困苦的情況下，作為主管大臣發表了極其不當的言論，再次表示由衷的歉意」。

共同社說，新農相小泉知名度較高，在擔任自民黨農林小組組長時有過參與農協改革的經驗，石破可能期待他平抑米價。

自民黨 網路 石破茂 小泉進次郎 內閣

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