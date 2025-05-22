美退出世衛 陸加碼捐5億美元成最大金主

世界衛生組織正在尋求額外資金，以彌補最大金主美國退出後的資金缺口，中國大陸國務院副總理劉國中廿日在世界衛生大會宣布，中國未來五年將提供額外的五億美元資金給世衛。

劉國中表示，世界正面臨單邊主義影響，強權政治為全球衛生安全帶來重大挑戰。

由於財政困難，世衛已將二○二六至二○二七年預算減少百分之廿一至四十二億美元，主要原因是原本的最大資助國美國退出。

未來兩年成員國的強制性費用將增加百分之廿，中國將成為世衛新的最大捐助國。目前尚不清楚中國增加的五億美元資金是否已包含提高的強制性費用。

透過這次額外捐助，中國的資金比前一次捐助期增加超過三億美元，而在放棄資助世衛前，美國二○二四至二○二五年捐助七億美元。

世衛秘書處已證實這筆捐款，中國官方保證，他們希望世衛持續其使命，並以獨立、專業及科學管理的方式運作。

劉國中十九日與世衛秘書長總幹事譚德塞會面。劉國中向譚德塞表示，中國堅定支持世衛在全球衛生治理中發揮領導協調作用，願意繼續支持世衛組織，希望世衛秉持公正立場，維護新冠病毒溯源研究的科學性和嚴肅性。

此次北京派劉國中出席世界衛生大會 ，是近年中方罕見派出具中共政治局委員身分的高層級官員出席。

除了中國，卡達、瑞士等國也承諾提供逾一點七億美元資金，同時各國接受增加會費，以協助彌補資金缺口。