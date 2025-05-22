打造星戰計畫2.0！「金穹」沒錢沒技術 川普野望難度高

美國總統川普廿日宣布將仿效以色列「鐵穹」飛彈防禦系統，打造涵蓋全美的「金穹」飛彈防禦系統。除了數千億美元成本問題，「金穹」號稱要從太空防範彈道飛彈、極音速飛彈的技術也還沒有到位。當年美國前總統雷根的「星戰」飛彈防禦計畫因技術和預算問題宣告失敗，川普的「金穹」能成功嗎？

美國面積是以色列的四百五十倍，要打造保護全美的彈防系統難度更高，而且以色列「鐵穹」對付的飛彈通常是沒有導引裝置、飛行速度較慢的短程飛彈，不能與中國大陸和俄羅斯的洲際飛彈、極音速飛彈相提並論。

川普表示，金穹計畫將在海、陸和太空部署新一代科技，包括部署在太空的感測器和攔截器。因此，川普的「金穹」更像是「星戰計畫二點○」，就像當年雷根想在太空部署雷射打下飛彈。

英國金融時報指出，太空攔截器技術尚不存在，因此金穹計畫將遭遇巨大技術障礙。

根據川普一月發布的備忘錄，部署在太空的攔截器為一個衛星網，部分衛星配備雷射武器，衛星網偵測、攔截和摧毀攜帶核武的彈道飛彈，為預防漏網之魚，還要在較低緯度部署攔截器，此系統還需要具備「在飛彈發射前予以摧毀的能力」，也就是摧毀發射台。

分析家指出，不可能打造完全不漏接的太空飛彈防禦網。華府智庫「戰略暨國際研究中心」飛彈專家卡拉科說，在彈道飛彈發射的推進階段，也就是進入軌道前的三到五分鐘就摧毀飛彈，需要有效射程達數百甚至數千公里的雷射光束，現在還沒有這種技術。

金穹計畫肯定要花大錢，已納入川普口中「又大又美」的減稅法案中，在明年國防預算先列入二五○億美元，整個計畫估計花費一七五○億美元，但國會預算辦公室估計接下來廿年花費將高達八三一○億美元，對面臨預算赤字問題和巨額國債的美國將是沉重負擔。

核武專家還警告，川普的「金穹」計畫若成功，意味美國將不怕任何核武飛彈攻擊，因此可發動先制攻擊不必擔憂遭報復攻擊，破壞了冷戰以來核武國家相互保證毀滅的恐怖平衡，大陸和俄羅斯勢必採取反制措施，引發新一波軍備競賽。