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「處境令人憂心」教宗良十四世為加薩請命 讓充足人道援助進入

中央社／ 梵蒂岡21日綜合外電報導
教宗良十四世今天呼籲，允許充足人道援助進入飽受戰亂肆虐的加薩走廊。 歐新社
教宗良十四世今天呼籲，允許充足人道援助進入飽受戰亂肆虐的加薩走廊。 歐新社

教宗良十四世今天呼籲，允許充足人道援助進入飽受戰亂肆虐的加薩走廊。人道機構指出，以色列全面封鎖的做法已經造成當地糧食和藥品嚴重短缺。

法新社報導，教宗良十四世（Pope Leo XIV）在梵蒂岡聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）首次主持每週公開接見期間表示：「加薩走廊（Gaza Strip）的處境令人憂心、痛苦。」

教宗還說：「我再次衷心呼籲讓充足人道援助進入並結束戰爭狀態，兒童、老人、病患為此付出令人心碎的代價。」

羅馬天主教會首位美國籍教宗良十四世本月8日當選後，呼籲以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）的戰爭停火，和平已經成為他上任以來的主要關懷。

良十四世 梵蒂岡 教宗 戰爭 巴勒斯坦 加薩走廊 以色列

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