「處境令人憂心」教宗良十四世為加薩請命 讓充足人道援助進入

美國總統川普週二（5月20日）在白宮表示，他曾經承諾，將打造一套尖端飛彈防禦系統「金穹」（Golden Dome）計畫，如今他預計投入1750億美元的資金實現此事，且政府已要求從國會正在審查的一項全面減稅法案中，為該計劃提供250億美元的初始資金。

2025-05-21 17:27