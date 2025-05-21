新加坡新內閣名單出爐 原教育部長轉任國防部長

新加坡新內閣名單出爐，總理黃循財未任命第2位副總理；原教育部長陳振聲轉任新任國防部長。現年55歲的他過去曾擔任陸軍總長，熟悉國防事務，隨後出掌多個政府部門，是領導團隊的重要成員。

聯合早報等新加坡媒體今天報導，總理黃循財宣布新內閣，副總理顏金勇續任副手。針對這次沒有多委任一名副總理，以接替退休的副總理王瑞杰，黃循財說，他的內閣已有資深成員組成的核心團隊足以為他提供建議。

新加坡大選結果，執政黨人民行動黨在大多數選區勝出、蟬聯執政組成下一任政府內閣。陳振聲所領軍的丹戎巴葛集選區（Tanjong Pagar GRC）在全國大選中獲得81.03%的得票率，是集選區中的票王。他將接替退休的國防部長黃永宏、成為新防長。

陳振聲現年55歲，他2011年當選後就出任政務官，先後出掌社會發展青年及體育部、社會及家庭發展部、貿工部以及教育部。他曾於1987年加入新加坡武裝部隊，曾任陸軍總長、熟悉國防事務。

國際安全會議「香格里拉對話」（Shangri-LaDialogue）將於5月底舉行，這是一向被視為包含美中在內等多個國家的國防高層、進行對話的重要平台。根據英國金融時報，傳出中國國防部長董軍不會出席香格里拉對話，打破北京多年來由防長出席這項亞洲安全論壇的慣例。