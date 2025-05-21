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阿聯：與以色列達成協議 將向加薩運送人道物資

中央社／ 阿布達比21日綜合外電報導
以色列正面臨龐大的國際壓力，被要求勿在加薩走廊加強軍事行動，並允許援助物資進入當地。 路透社
以色列正面臨龐大的國際壓力，被要求勿在加薩走廊加強軍事行動，並允許援助物資進入當地。 路透社

阿拉伯聯合大公國官媒今天發布聲明指出，阿聯已經跟以色列達成協議，允許向遭圍困的加薩走廊（Gaza Strip）運送「緊急人道援助物資」。

法新社報導，以色列正面臨龐大的國際壓力，被要求勿在加薩走廊加強軍事行動，並允許援助物資進入當地。人道機構表示，全面封鎖已導致加薩地區出現嚴重的糧食和藥品短缺問題。

以色列當局宣稱，昨天有93輛援助卡車從以國進入加薩走廊，但聯合國指稱，這些援助物資已被扣住。

無國界醫生組織（MSF）今天則說，以色列開始允許運入加薩走廊的援助物資數量遠遠不足，只是「假裝封鎖已結束的煙幕彈」。

阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）發布的聲明寫道，阿聯副總理兼外交部長阿布都拉（SheikhAbdullah bin Zayed Al Nahyan）與以色列外長薩爾（Gideon Saar）通話達成協議，允許從阿聯運送緊急人道援助物資。

聲明還提到，這項援助會在初步階段滿足加薩地區約1萬5000位居民的糧食需求。

但目前尚不清楚阿聯的援助物資會於何時運往加薩。

聯合國 無國界醫生 加薩走廊 以色列

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