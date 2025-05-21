劍指中俄？川普將打造金穹系統攔截飛彈 「把太空變成戰場」

（德國之聲中文網）美國總統川普週二（5月20日）在白宮表示，他曾經承諾，將打造一套尖端飛彈防禦系統「金穹」（Golden Dome）計畫，如今他預計投入1750億美元的資金實現此事，且政府已要求從國會正在審查的一項全面減稅法案中，為該計劃提供250億美元的初始資金。

美聯社報導，金穹系統將包括在地面和空中阻擋攻擊的能力：飛彈發射前，它將可率先偵測並摧毀；在飛行過程中也能進行攔截，或是在飛彈下降到目標的最後幾分鐘內擋住它。

美國太空部隊將軍蓋特萊恩（Michael Guetlein）將擔任金穹計劃的負責人，且加拿大已表態有意加入。加拿大總理卡尼（Mark Carney）辦公室透過聲明回應，正在與美方討論新的安全和經濟關係，「這些討論自然包括加強北美防空司令部和金穹等相關舉措」

川普今年1月下令發展金穹計劃，欲建立一個數量可能高達百萬枚的衛星網絡，用於偵測、追蹤並攔截飛彈。

值得注意的是，雖然川普宣稱金穹系統將在2029年1月投入使用，但戰略專家對於這個時程表和成本提出質疑。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）研究員卡拉科（Tom Karako）指出：「最新的估算是1750億美元，但問題仍然是會花多少時間？可能是10年。」卡拉科補充說，美國可以利用矽谷和軟體專業知識來推動發展，同時也能運用現有的飛彈防禦系統。

本月，美國國會預算辦公室估計，想打造「金穹系統」，在未來20年內可能耗資高達8310億美元，調整發射成本之後則降至5420億美元。

川普為何想要「金穹」？

川普提出的金穹系統，名稱和概念源自以色列的「鐵穹」（Iron Dome）防空系統，該系統自2011年投入實戰以來，已攔截了數千枚短程火箭彈和其他飛彈。

然而，美國面臨的飛彈威脅，與以色列「鐵穹」主要攔截的短程武器截然不同。

川普週二受訪時稱，金穹系統一旦建成，未來就能夠攔截來自世界各地，甚至是從太空發射的飛彈，「這對我們國家的成功甚至生存非常重要」。

川普認為，打造金穹更廣泛的目標是將包括部署「陸地、海洋和太空的下一代技術，包括太空感測器和攔截器」。

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）也補充，該系統目的是「保護美國國土免受巡航飛彈、彈道飛彈、高超音速飛彈、無人機的攻擊，無論它們是常規飛彈還是核武」。

2022年，美國在飛彈防禦評估報告中提到了俄羅斯和中國日益增長的威脅。當北京在彈道和高超音速飛彈技術方面取得進展時，莫斯科也在現代化其洲際飛彈系統，並研發先進的精準打擊飛彈

該報告也指出，來自北韓和伊朗的彈道飛彈威脅持續增加。

開發金穹有哪些顧慮？

本月初，俄羅斯和中國對金穹研發計劃發出嚴厲批評，稱這本質上「強烈破壞穩定」，並指美國此舉可能會「把太空變成戰場」。克里姆林宮在聲明中表示，金穹計劃「明確包含了大幅強化太空作戰武器庫的內容」。

川普週二被問及是否在與俄羅斯總統普亭的會談中提及金穹計劃，他則說還沒有，「但在適當的時候，我們會談到的」。

在美國國內，金穹系統也面臨民主黨的反對，國會議員對採購流程感到擔憂，尤其是考慮到川普盟友馬斯克（Elon Musk）的SpaceX可能參與其中。同時，他們也對金穹系統是否有效表示懷疑。

新任空軍部長梅克（Troy Meink）週二在參議院的聽證會則說，該項目目前還沒有取得資金，強調金穹計劃總體「仍處於概念階段」。

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