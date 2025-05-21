不甩駐韓美軍阻攔…3度闖航展非法拍攝 2台灣人被捕送檢候審

韓聯社21日引述警方報導，2名涉嫌潛入駐韓美軍航展，非法拍攝美軍軍機和設施，而於上周被捕的台灣人士，已於日前移送檢方，正等待可能的起訴。

根據報導，年約60多歲的A某與40多歲的B某，被控於10日上午10時左右，潛入位於首爾以南約60公里的駐韓美軍平澤烏山空軍基地（Osan Air Base），進入當時正在舉行的「2025烏山飛行表演秀」（Osan Air Power Days 2025）現場，並使用長焦相機非法拍攝美軍設施和裝備。

京畿平澤警察署表示，已於19日將2人以涉嫌違反《軍事基地及軍事設施保護法》為由逮捕送檢，目前尚未確認他們是否將所拍攝的影像傳送給他人。

一名警方官員指出：「出於安全考量，我們無法透露他們拍攝哪些照片、數量，或是否涉及重要設施或戰略資產」。

韓聯社指出，遊客通常可在航展中可自由拍照，但由於近期陸續發生多起中國大陸民眾非法拍攝南韓軍事設施事件，美軍此次特別禁止特定國籍與地區人士入內觀展，其中包括中國大陸與台灣。但A某等人違反禁令，無視美軍3次阻攔，偷偷混入航展現場與實施非法攝影。

據悉，該兩人本月8日和9日持旅遊簽證先後入境南韓，原定於11日和12日啟程返回。綜合考慮上述兩人在軍事基地內非法拍攝且不顧美軍阻止仍進入基地等，警方11日採取緊急拘留措施，並於次日提請檢方審查批捕。警方計畫對兩人所拍攝的照片進行分析，並對手機進行數位取證。