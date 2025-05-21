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2台人在韓偷拍美軍機設施 警方證實移送檢方

中央社／ 首爾21日專電
南韓與美國軍方10日至11日共同在京畿道駐韓美軍基地舉辦「2025年烏山空軍力量展示日」。圖/取自KFN뉴스在YT的影音
南韓與美國軍方10日至11日共同在京畿道駐韓美軍基地舉辦「2025年烏山空軍力量展示日」。圖/取自KFN뉴스在YT的影音

2名台灣人日前因在韓國違法拍攝美國軍機及設施，遭警方逮捕拘留，警方今天證實已將2人移送檢方偵辦。

韓國京畿道平澤警察署今天表示，19日已將非法拍攝美國軍機及設施的2名台灣人移交檢方。這2名分別為40多歲及60多歲的台灣人，10日涉嫌在烏山空軍基地（Osan Air Base）舉行的航空展非法進行拍攝。

一般航展開放所有參觀民眾自由拍照，但美軍考慮到近期陸續出現中國觀光客偷拍軍事設施事件，禁止中國及台灣等特定國家公民進入航展。據警方調查，被捕的2人當天3度遭美軍制止入場，但仍混在韓國人入場隊伍中進場，在會場中到處拍照時遭逮捕。

韓國警方目前並未發現他們拍攝的照片外流，但基於安保理由，未公布2人拍攝的照片數量及內容。

韓國水原地方法院平澤支院13日已對2名涉案人員發出拘留令，視相關法律規定，最長可能被關押10天，據司法機關需要，可再延長10天。2人據悉將在22日接受偵訊。

美國 台灣人

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