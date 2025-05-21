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巴基斯坦校車遭汽車炸彈攻擊 至少4學童喪命

中央社／ 巴基斯坦奎達市21日綜合外電報導

巴基斯坦政府官員今天說，一輛校車在動盪的俾路支省（Balochistan）遭到自殺式汽車炸彈攻擊，至少4名兒童喪命、38人受傷。

綜合路透社和美聯社報導，當地官員伊克巴（YasirIqbal）說，這起攻擊案發生在俾路支省的庫茲達（Khuzdar）地區，當時這輛校車正載著學童前往市內的學校。

目前沒有任何組織承認犯案，但人們可能會懷疑是俾路支分離主義分子所為，他們常在這個地區襲擊安全部隊和平民。

炸彈 校車 巴基斯坦

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