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美國將退出世衛 多國承諾提供資金彌補缺口

中央社／ 日內瓦20日綜合外電報導
世界衛生組織20日舉行年度大會，世衛秘書長譚德塞(銀幕上)宣布通過深具里程碑意義的「大流行公約」。(歐新社)
世界衛生組織20日舉行年度大會，世衛秘書長譚德塞(銀幕上)宣布通過深具里程碑意義的「大流行公約」。(歐新社)

世界衛生組織（WHO）表示，中國、卡達、瑞士等多國今天在年度大會承諾提供逾1.7億美元資金，同時各國接受增加會費，以協助彌補最大資助國美國退出之後的資金缺口。

路透社報導，秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在1份有關2025年到2028年最新資助的聲明中指出：「在充滿挑戰的全球衛生環境之下，這些資金將有助於維持並擴大我們的救命工作。」

世衛的清單顯示，瑞士資助4000萬美元、瑞典1350萬美元、安哥拉800萬美元、卡達600萬美元，其他則來自諾和諾德基金會（Novo Nordisk Foundation）和ELMA慈善事業（ELMA Philanthropies）。

世衛表示，計算工作還沒結束，因此清單並未包括中國之前承諾的5億美元。

早在目前的財務危機之前，世衛已在尋求全面整頓自身的資金模式，以減少依賴少數大經濟體的資助。美國過去提供的資助占世衛組織資金18%。

美國總統川普今年1月20日就職當天宣布有意退出世衛，不過退出程序要1年時間才能完成。今天稍早，美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. KennedyJr.）批評世衛是個「垂死」的組織。

世衛一直在為美國退出做準備，已將2026年到2027年的預算從53億美元逐步縮減到42億美元。

為因應資金危機，大會今天正式通過的最新預算，將把各國未來兩年的會費調高20%，而中國將成為最大捐助國。

德國衛生部全球衛生部門負責人庫梅爾（Bjorn Kummel）說：「我們的共同目標必須是快馬加鞭地展開改革，以保障這個組織。」

美國 卡達

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