批外國介選 羅馬尼亞極右候選人提總統大選無效之訴
競選羅馬尼亞總統失利的民族主義候選人西米昂（George Simion）今天指控法國等外國介選，要求憲法法院廢除這次投票。
法新社報導，中間派的布加勒斯特市長達恩（Nicusor Dan）贏得近54%選票，擊敗極右翼AUR黨領袖、美國總統川普的支持者西米昂。
18日計票結束後，西米昂承認敗選，並對達恩道賀。
但今天他態度丕變，宣布要對選舉結果提出異議。
他在社群平台X發文表示：「我正式請求憲法法院宣布羅馬尼亞總統大選無效。」
他說，「國家和非國家行為者外部干涉」，訊息中並加入法國和摩爾多瓦（Moldova）國旗圖片。
他說，任何國家或任何其他人都無權干涉其他國家的選舉，並稱這次選舉是一場「鬧劇」。
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