防新冠重演 世衛大會通過大流行公約

聯合國世界衛生組織年度大會廿日通過深具里程碑意義的大流行公約，以因應未來危機。在新冠疫情爆發後，成員國歷經三年多協商，最終達成這項協議。

法新社報導，此公約目的在藉由改善全球合作、監測與疫苗取得機制，防止未來任何大流行病爆發時，出現新冠疫情期間各國反應雜亂無章、國際協調失序的情況。

世衛在日內瓦總部召開的年度大會批准通過「大流行公約」，秘書長譚德塞在表決通過後說，「這是歷史性的一天」。公約文本上月經過多輪磋商後，以共識方式敲定。

美國總統川普決定美國退出世衛後，美方已退出協商，因此將不受公約約束。退出世衛程序要花一年時間完成。

譚德塞在聲明中表示：「今天的世界更加安全，這要歸功於各成員國的領導、合作與承諾，通過這項歷史性的世衛大流行公約。這項公約是公共衛生、科學與多邊合作的勝利。它將能確保我們能共同以更好的方式，保護世界免於未來的大流行病威脅。」

各國必須在二○二六年五月前敲定公約中關於「病原體獲取和惠益分享系統」的具體內容。這項機制涉及共同取得可能引發大流行的病原體，然後共享因此獲得的利益，包括疫苗、檢測及療法，致力於解決各國面臨疫情時取得醫療資源的結構性不平等問題。相關規定允許與製藥公司快速共享病原體資料以快速研發抗疫產品，分享重要病原體樣本的國家，能獲得由此產生的任何試劑、藥物和疫苗，世衛將持有這類產品最多兩成，以確保較貧困國家獲得供應。這項公約至少需要六十個國家批准才能正式生效。

這次的大流行公約談判由南非代表瑪索索和法國駐世界衛生組織大使安普魯共同主持。安普魯說：「本公約目的在建立一個以規則為基礎、面對未來、經得起時間考驗的系統。它現在不會，未來也不會損害各國主權。在地緣政治緊張升溫與劇烈變動之際，這項公約證明世界依然能夠團結一致。」