快訊

北市公車衝撞行人庇護島 整車「大彈跳」嚇壞路人…2乘客送醫

強降雨襲擊！鐵公路和仁至崇德將搶通 花蓮「1村」明上午停班課

整理包／輝達總部確定！北士科T17、T18在哪？「只租不賣」神秘地主又是誰？

駭客已滲透美國！美前官員曝：大陸正對美發動史上最大間諜戰

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
美國前外交官路易斯接受CBS節目「60分鐘」訪問時指出，中國正對美國發動史上最大規模的間諜行動，中國國家主席習近平自認能打敗西方，但也擔心中共重蹈蘇聯共產黨的覆轍。圖為示意圖。聯合報記者林澔一／攝影
美國前外交官路易斯接受CBS節目「60分鐘」訪問時指出，中國正對美國發動史上最大規模的間諜行動，中國國家主席習近平自認能打敗西方，但也擔心中共重蹈蘇聯共產黨的覆轍。圖為示意圖。聯合報記者林澔一／攝影

美國前外交官路易斯接受CBS節目「60分鐘」訪問時指出，中國正對美國發動史上最大規模的間諜行動，中國國家主席習近平自認能打敗西方，但也擔心中共重蹈蘇聯共產黨的覆轍。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）報導，根據美國情報機構最新評估，對美國而言，中國仍是最活躍且持續不斷的網路威脅，中國駭客已滲透美國政府、民間部門及關鍵基礎設施，像是供水系統和電網。

然而，駭客攻擊並沒有取代北京當局對傳統人類情報的追求。中國共產黨仍致力於利用全球秘密特工網路，監視和影響境外活動，並對身處美國的中國異議人士進行監視與恐嚇。

擁有與中國情報機構直接交手30多年經驗的美國前外交官路易斯（Jim Lewis）受訪時表示：「就規模、範圍和明目張膽的程度而言，這是美國史上針對美國的最大規模間諜行動。」

他指出，自習近平2012年掌權以來，中國間諜似乎不再害怕美國，習近平認為，「中國走向世界舞台中心的時候到了」，習近平看著西方及美國，說「這些人智力低下，我將能夠打敗他們」。

根據路易斯，中國國安部目前是全世界最大且最活躍的間諜機構。他提及，中國國安部有點像美國中央情報局（CIA），但權力高出許多。據估計，中國國安部可能有60萬名員工。他們致力對付美國，「我們是他們的第二大目標」。

路易斯指稱，中國國安部的頭號目標是自家中國人民。當習近平半夜驚醒時，他確實擔心中共重蹈蘇聯共產黨的覆轍。

駭客 間諜 習近平 美國 網路 國安 北京 共產黨 中共

延伸閱讀

習近平：推進中國式現代化 繼續把製造業搞好

媒體爆料：去年才升上將的何宏軍 在羈押時自縊

分析：廣西藍天立案由習近平拍板 牽涉廣

習近平整肅高層之際！傳中國防長缺席下周「香會」 中美對話恐落空

相關新聞

防新冠疫情重演 WHO通過「大流行病公約」

路透報導，世界衛生組織（WHO）會員國20日通過具里程碑意義的大流行病公約，內容關於如何預備繼新冠疫情之後的未來大流行病...

印巴停火再傳好消息？官員曝：雙方部隊撤回和平時陣地

1名巴基斯坦高階安全官員今天告訴法新社，巴基斯坦與印度已同意，將彼此在最近衝突期間增加部署的兵力，在本月底前撤回和平時期...

時年6歲班禪喇嘛失蹤滿30年 盧比歐發表聲明籲中國大陸釋放

5月17日是十一世班禪喇嘛失蹤30週年。美國之音（VOA）中文網今天報導，美國國務卿盧比歐在美東時間18日發表書面聲明，...

就職周年演說引國際關注！美智庫曝賴總統「未提大陸」原因

衛報報導，台灣總統賴清德20日上午發表就職周年演說，在大陸升高軍事施壓、國內政治分歧惡化的背景下，他重申與大陸和平對話，...

脫歐後「歷史性」破冰 英歐強化國防、貿易、漁業…結盟

在美國川普政府掀起全球局勢動盪之際，英國與歐盟19日達成協議，彼此取消一些貿易壁壘，並在國防事務方面合作，這是英國202...

以稱掌控全加薩允基本糧食進入 白宮：讓川普自行回應

以色列部隊對加薩走廊加強攻勢之際，以國總理內唐亞胡19日表示，以方將「掌控」整個加薩走廊。他還提到，以色列出於實務及外交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。