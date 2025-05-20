駭客已滲透美國！美前官員曝：大陸正對美發動史上最大間諜戰

美國前外交官路易斯接受CBS節目「60分鐘」訪問時指出，中國正對美國發動史上最大規模的間諜行動，中國國家主席習近平自認能打敗西方，但也擔心中共重蹈蘇聯共產黨的覆轍。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）報導，根據美國情報機構最新評估，對美國而言，中國仍是最活躍且持續不斷的網路威脅，中國駭客已滲透美國政府、民間部門及關鍵基礎設施，像是供水系統和電網。

然而，駭客攻擊並沒有取代北京當局對傳統人類情報的追求。中國共產黨仍致力於利用全球秘密特工網路，監視和影響境外活動，並對身處美國的中國異議人士進行監視與恐嚇。

擁有與中國情報機構直接交手30多年經驗的美國前外交官路易斯（Jim Lewis）受訪時表示：「就規模、範圍和明目張膽的程度而言，這是美國史上針對美國的最大規模間諜行動。」

他指出，自習近平2012年掌權以來，中國間諜似乎不再害怕美國，習近平認為，「中國走向世界舞台中心的時候到了」，習近平看著西方及美國，說「這些人智力低下，我將能夠打敗他們」。

根據路易斯，中國國安部目前是全世界最大且最活躍的間諜機構。他提及，中國國安部有點像美國中央情報局（CIA），但權力高出許多。據估計，中國國安部可能有60萬名員工。他們致力對付美國，「我們是他們的第二大目標」。

路易斯指稱，中國國安部的頭號目標是自家中國人民。當習近平半夜驚醒時，他確實擔心中共重蹈蘇聯共產黨的覆轍。