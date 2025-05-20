要求改善繫獄元老處境 庫德工人黨促土耳其和談

庫德工人黨表示，土耳其應該改善繫獄的創黨元老歐加蘭在獄中的處境，並於日前的解散決定後，宣布他是未來任何談判的「首席談判員」。

法新社報導，庫德工人黨（PKK）數十年來對土耳其展開浴血叛亂，造成逾4萬人喪生，被土耳其和安卡拉的西方盟友列入黑名單。該黨12日宣布，已經正式通過解除武裝和解散的決定。

自從1999年起被關在伊斯坦堡監獄島因拉立（Imrali）上的歐加蘭（Abdullah Ocalan）2月在公開信中提出呼籲，促成庫德工人黨作出這項歷史性決定。

庫德工人黨政治部門發言人希瓦（Zagros Hiwa）昨天告訴法新社，「我們期盼土耳其針對單獨監禁的條件作出改正」，讓歐加蘭可以擁有「自由而且安全的工作條件，這樣他才可以引領這項進程」。

希瓦受訪時指出，「領導人阿波（Leader Apo）是我們對土耳其任何談判的首席談判員」。Apo是庫德人對歐加蘭的暱稱，庫德語為「叔叔」之意。

「只有領導人阿波可以領導真正落實庫德工人黨作出的這項決定。」

庫德工人黨的解散決定如何落實目前仍不明朗，不過土耳其政府表示，將密切監視其進程，以確保徹底貫徹。

希瓦表示，庫德工人黨已經展現出「對和平的嚴肅態度」，但是「土耳其政府迄今未作出任何保證、採取任何措施來促進這個進程」，甚至繼續對庫德工人黨的陣地進行「轟炸和砲擊」。