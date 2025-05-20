防新冠疫情重演 WHO通過「大流行病公約」

路透報導，世界衛生組織（WHO）會員國20日通過具里程碑意義的大流行病公約，內容關於如何預備繼新冠疫情之後的未來大流行病。

該協議先前經過3年艱難協商，如今在瑞士日內瓦召開的世界衛生大會通過，與會國以掌聲慶賀。

世界衛生組織秘書長譚德塞說，該公約是公共衛生、科學和多邊行動的勝利，也將「確保我們可以集體更妥善保護世界免於未來大流行病威脅」。

路透先前報導，該公約要等到有關病原體分享的一項附錄協商達成後，才會正式生效，這可能還需要多達兩年；其後，各國還需要批准該公約。

許多外交官和分析家認為，這次公約是全球合作的一項勝利；現今，世衛等多邊組織都因美國大砍對外提供的資金而受到衝擊。

美國是世衛最大資助國，但總統川普1月回任後，開啟美國退出世衛的12個月程序，其談判人員也離開前述公約的討論，因此美國將不會受該公約約束。