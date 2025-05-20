快訊

「台灣第一美腿」消失半年原因曝…罹癌化療6次 體重爆增近20公斤

台南玉井汽車暴衝奪命 夫妻遭撞「天人永隔」…駕駛稱當下癲癇發作

黃仁勳演說中最大亮點！為客戶需求推出「1產品」 大摩等多家外資唱旺

印巴停火再傳好消息？官員曝：雙方部隊撤回和平時陣地

中央社／ 伊斯蘭馬巴德20日綜合外電報導
印巴宣布停火的第二天，一名男子走過克什米爾地區的市集，一整排商店已被轟炸受損。(美聯社)
印巴宣布停火的第二天，一名男子走過克什米爾地區的市集，一整排商店已被轟炸受損。(美聯社)

1名巴基斯坦高階安全官員今天告訴法新社，巴基斯坦與印度已同意，將彼此在最近衝突期間增加部署的兵力，在本月底前撤回和平時期的各自陣地。

印度控制的克什米爾（Kashmir）地區4月發生觀光客遭到數名槍手攻擊，引發印度和爭奪克什米爾主權的鄰國巴基斯坦爆發4天衝突，共造成70多人死亡。新德里指控觀光客遇襲事件是伊斯蘭馬巴德指使，巴基斯坦則否認。

印度於是在本月7日對巴基斯坦發動數起打擊，聲稱目標是「恐怖主義營地」。巴基斯坦也立刻予以回擊，雙方爆發以牙還牙激戰，出動無人機、飛彈、大砲和戰機互攻，直到美國總統川普（Donald Trump）意外宣布印巴停火，這波衝突才戛然而止，至今未再開打。

這位要求匿名的巴基斯坦高階安全官員透露，印巴兩國已同意在本月底前將衝突時增加部署的兵員與武器逐步撤回原先陣地。這些兵員與武器大多在原已重度武裝的克什米爾的印巴控制線（Line of Control，LoC）兩側。

印度陸軍上週已表示，印巴雙方同意採取「立即措施以確保部隊從邊界和更前方區域撤減」。今天這名巴基斯坦官員則說：「按照原初計畫，所有這些步驟會在10天內完成；但出現一些小問題造成延遲。」

衝突 巴基斯坦 印度

延伸閱讀

中國會成為武器出口大國嗎？

印度控中國向巴基斯坦提供衛星支援 北京避答

是否提供巴基斯坦防空系統協助？陸外交部未正面回應

印度智庫：中提供防空、衛星支持 直接參與印巴衝突

相關新聞

印巴停火再傳好消息？官員曝：雙方部隊撤回和平時陣地

1名巴基斯坦高階安全官員今天告訴法新社，巴基斯坦與印度已同意，將彼此在最近衝突期間增加部署的兵力，在本月底前撤回和平時期...

防COVID-19疫情重演！世衛大會批准「大流行公約」

聯合國世界衛生組織（WHO）年度大會今天通過深具里程碑意義的大流行公約，以因應未來的危機。在COVID-19疫情爆發後，...

時年6歲班禪喇嘛失蹤滿30年 盧比歐發表聲明籲中國大陸釋放

5月17日是十一世班禪喇嘛失蹤30週年。美國之音（VOA）中文網今天報導，美國國務卿盧比歐在美東時間18日發表書面聲明，...

就職周年演說引國際關注！美智庫曝賴總統「未提大陸」原因

衛報報導，台灣總統賴清德20日上午發表就職周年演說，在大陸升高軍事施壓、國內政治分歧惡化的背景下，他重申與大陸和平對話，...

脫歐後「歷史性」破冰 英歐強化國防、貿易、漁業…結盟

在美國川普政府掀起全球局勢動盪之際，英國與歐盟19日達成協議，彼此取消一些貿易壁壘，並在國防事務方面合作，這是英國202...

以稱掌控全加薩允基本糧食進入 白宮：讓川普自行回應

以色列部隊對加薩走廊加強攻勢之際，以國總理內唐亞胡19日表示，以方將「掌控」整個加薩走廊。他還提到，以色列出於實務及外交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。