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北約將在挪威北極地區 設立新聯合空中作戰中心

中央社／ 奧斯陸20日綜合外電報導

挪威政府今天宣布，已指定位於北極圈內的挪威小鎮波多（Bodo），作為北大西洋公約組織（NATO）新「聯合空中作戰中心」的常駐地。

法新社報導，在挪威政府宣布這項消息之際，其鄰國俄羅斯正試圖透過現代化改造舊有基地，並藉由建立新基地，鞏固其在北極的實力。

北約國家今年2月部長會議期間同意，將在挪威設立北約在歐洲的第3個「聯合空中作戰中心」（Combined Air Operations Centre，CAOC），其具體地點由挪威當局決定。

北約目前在歐洲已有兩個「聯合空中作戰中心」，一個設在德國，另一個位於西班牙。

挪威 北約 北極

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