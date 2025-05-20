北約將在挪威北極地區 設立新聯合空中作戰中心
挪威政府今天宣布，已指定位於北極圈內的挪威小鎮波多（Bodo），作為北大西洋公約組織（NATO）新「聯合空中作戰中心」的常駐地。
法新社報導，在挪威政府宣布這項消息之際，其鄰國俄羅斯正試圖透過現代化改造舊有基地，並藉由建立新基地，鞏固其在北極的實力。
北約國家今年2月部長會議期間同意，將在挪威設立北約在歐洲的第3個「聯合空中作戰中心」（Combined Air Operations Centre，CAOC），其具體地點由挪威當局決定。
北約目前在歐洲已有兩個「聯合空中作戰中心」，一個設在德國，另一個位於西班牙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言