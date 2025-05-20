不再插手中東事務？外媒曝：美關閉巴勒斯坦事務辦公室

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

根據英國「衛報」檢視的美國國務院內部備忘錄，美國已經正式關閉耶路撒冷的巴勒斯坦事務辦公室，意味巴勒斯坦人對華府的專門外交管道實際上已遭廢除。

「衛報」（The Guardian）報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）本月稍早宣布巴勒斯坦事務辦公室（Office of Palestinian Affairs）將會併入駐耶路撒冷大使館後，該辦公室於16日正式關閉。

國務院上述備忘錄內容為：「謹通知台端，耶路撒冷巴勒斯坦事務辦公室將於2025年5月16日結束時關閉。」

以色列執行計畫擴大針對加薩走廊（Gaza Strip）的軍事行動、導致數以百計巴勒斯坦人喪生之際，華府迅速關閉了這個辦公室。

國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）本月初曾宣布：「這項決定將恢復川普第一個任期時的架構，以色列首都的美國駐以色列外交代表團統一向美國駐以色列大使報告。」

國務院沒有回應置評請求。

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）官員和美國政府經證實已就加薩停火和人道援助進行談判，相關的談判確保以色列裔美國籍人質亞歷山大（Edan Alexander）於近日獲釋．如今華府卻廢除這個辦公室。

現已廢除的巴勒斯坦事務辦公室是在2022年設立，曾經是華府與遭到占領的約旦河西岸（West Bank）和加薩最主要的接觸機制，曾聘用20多名美國人和75位當地僱員。關閉這個辦公室意味巴勒斯坦事務現在起不再由獨立辦公室專門處理。

這個部門的事務現在由美國駐以色列大使赫克比（Mike Huckabee）管轄。他曾經公開駁斥巴勒斯坦的身分認同，表示「實際上不存在巴勒斯坦人」。

辦公室 美國 巴勒斯坦 以色列

延伸閱讀

僅EX90為美國製！川普關稅迫使Volvo在美國打造新車型

美眾議院修法擬徵5%匯款稅 資誠：投資匯款非課稅範圍

以稱掌控全加薩允基本糧食進入 白宮：讓川普自行回應

英法加反對以色列擴大進攻加薩 籲放行援助進入

相關新聞

駭客已滲透美國！美前官員曝：大陸正對美發動史上最大間諜戰

美國前外交官路易斯接受CBS節目「60分鐘」訪問時指出，中國正對美國發動史上最大規模的間諜行動，中國國家主席習近平自認能...

印巴停火再傳好消息？官員曝：雙方部隊撤回和平時陣地

1名巴基斯坦高階安全官員今天告訴法新社，巴基斯坦與印度已同意，將彼此在最近衝突期間增加部署的兵力，在本月底前撤回和平時期...

防新冠重演 世衛大會通過大流行公約

聯合國世界衛生組織年度大會廿日通過深具里程碑意義的大流行公約，以因應未來危機。在新冠疫情爆發後，成員國歷經三年多協商，最...

時年6歲班禪喇嘛失蹤滿30年 盧比歐發表聲明籲中國大陸釋放

5月17日是十一世班禪喇嘛失蹤30週年。美國之音（VOA）中文網今天報導，美國國務卿盧比歐在美東時間18日發表書面聲明，...

美軍基地下的沖繩：安全保障，還是不公遺產？

沖繩，長期以來被看作是日本的旅游勝地。游客們被這裡溫暖的氣候、原始的海灘和碧藍的海水所吸引。但除了風景如畫的太平洋風光和享受水上運動的游客之外，沖繩也因自二戰結束以來一直駐扎著大量美軍而聞名。．．．

就職周年演說引國際關注！美智庫曝賴總統「未提大陸」原因

衛報報導，台灣總統賴清德20日上午發表就職周年演說，在大陸升高軍事施壓、國內政治分歧惡化的背景下，他重申與大陸和平對話，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。