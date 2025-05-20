美軍基地下的沖繩：安全保障，還是不公遺產？

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（德國之聲中文網）沖繩，長期以來被看作是日本的旅游勝地。游客們被這裡溫暖的氣候、原始的海灘和碧藍的海水所吸引。

但除了風景如畫的太平洋風光和享受水上運動的游客之外，沖繩也因自二戰結束以來一直駐扎著大量美軍而聞名。

東京方面認為，覆蓋沖繩約25%土地的30多個美國軍事設施，對於維護國家和地區安全以及鞏固美日同盟至關重要。

然而，對許多沖繩人來說，美軍的存在更像是佔領留下的痛苦遺產，這種佔領將沖繩及其居民束縛在枷鎖之中。

反美軍基地的情緒由來已久

就在我前往沖繩的幾周前，媒體曝光了多起美軍人員涉嫌性侵的案件。

這些報道喚起了人們對1995年三名美軍士兵輪奸一名12歲沖繩少女事件的痛苦回憶，當時有超過8萬名沖繩人走上街頭抗議美軍的駐扎。

2016年，一名美籍男子涉嫌殺害當地女性再次引發了大規模抗議。

在巨大壓力下，日本與美國達成協議，將普天間空軍基地所佔土地歸還沖繩。盡管約4000名美軍海軍陸戰隊士兵已轉移至關島，但數千人仍留在當地，土地歸還對沖繩人來說仍是遙不可及的夢想。

當我路過邊野古軍事基地時，大約有十幾名抗議者冒雨靜坐抗議美軍擴建軍事基地。其中一名抗議者瀨長一雄（音譯）表示，他們每個工作日都會來這裡「阻止美軍基地擴張」。

「日本的女性遭到性侵。嘉手納和普天間基地制造了很多噪音……美軍來沖繩是為了美國，不是為了日本或沖繩。」他告訴我。

2023年，沖繩兩所當地大學進行的一項民意調查顯示，70%的沖繩人認為美軍基地集中在沖繩是不公平的。

盡管公眾強烈不滿，美日的防務合作依然緊密。今年2月，在朝鮮威脅日益加劇及中台緊張局勢升級的背景下，華盛頓和東京續簽了美日安全協議。

美軍基地能保護沖繩嗎？

本以為大部分沖繩人也會對美軍表示憤怒，於是我走訪了沖繩縣政府所在地那霸。然而，我所遇到的大多數人對美軍表示漠然，甚至有人持支持態度。

在一個珠寶攤前，一位要求匿名的女店主表示，她認為如果爆發戰爭，美國會保護沖繩。

另一位在服裝店工作，同樣也不願透露姓名的女士表示認同這種觀點。她說，自己以前也討厭美軍，但現在希望美軍能在沖突中保護沖繩。

盡管部分美軍士兵的性侵和犯罪行為引發了憤怒，但仍有沖繩人不希望美軍撤離。

「暴力事件哪兒都有，但這不是趕走任何人的理由。」餐館老板美川翠子（音譯）告訴我。

根據美日安保條約，美軍有義務協防日本，但沖繩人是否是優先保護對象？

日本同志社大學研究軍國主義與性別議題的教授秋林こずえ（Kozue Akibayashi）在接受采訪時對我說，這是日本政府長期以來灌輸給沖繩人的虛假敘事。

她說：「美軍不是為了保護沖繩人才來的。但這個說法就像一種幻想……這種根深蒂固的迷思不僅存在於沖繩，也在全世界廣泛傳播——即『軍事化是確保安全的唯一方式』。」

秋林引用了1945年沖繩戰役爆發前，美軍入侵前日本失敗的疏散計劃，導致沖繩10萬平民死亡的歷史。

「當時的疏散計劃根本沒能保護平民，沖繩人並不是優先考慮的對象。」她說。

今年年3月，日本宣布一項應急計劃，一旦被卷入有中國參與的戰爭，將撤離約12萬沖繩居民。中日之間在多個區域存在爭端，包括台灣和中日台三方都聲稱擁有主權的尖閣諸島（中國稱釣魚島）。

瑞典隆德大學東亞與東南亞研究中心高級講師奧謝（Paul O'Shea）表示，正因為美軍基地的存在，沖繩確實成為中國的目標。

「中國有成百上千的導彈瞄准著沖繩的美軍基地，這是眾所周知且不可避免的代價。」他說。

不過，奧謝也指出，這些基地具有威懾作用，「有助於維持和平」。

經濟負擔還是經濟命脈？

除了安全與外交方面的理由，日本政府也表示美軍基地對沖繩具有經濟上的重要意義。

盡管是旅游勝地，沖繩卻是日本最貧困的縣，人均收入僅為全國平均水平的70%，就業機會有限，貧困率高達35%。

沖繩的土地面積不到日本總面積的1%，卻駐扎了約2.9萬名美軍士兵，佔駐日美軍的70%以上。

日本目前每年平均為這些駐軍支付14億美元，這是美國海外駐軍中最大的一筆開銷。特朗普曾多次施壓東京要求增加支出。

盡管存在諸多問題，但沖繩的美軍基地仍然為這裡創造了就業機會和經濟效益。根據日本政府2015年的數據，美軍村購物區創造了336億日元（約合2.31億美元）的收入，並為該地區提供了超過3300個就業機會。

在美軍村附近一個旅游中心工作的西野亙（音譯）告訴我，這些經濟利益有助於提升年輕一代對美國的印象，他們「對美軍沒有那麼壞的印象，因為我們有更多機會了解他們」。

「我朋友的父親在基地工作，還有朋友是美日混血。如果我們英語好，就能在基地裡找到工作。」他說。

但沖繩知事玉城丹尼反對美軍基地，他表示美軍基地帶來的就業收入僅佔沖繩人收入的約5%，而如果將基地用地歸還，用途轉化，其經濟產值可能高達近70億美元。

「為什麼沖繩是最貧窮的縣？因為土地、勞力和資源被用來維持基地運作，而非用於更有生產力的方向。如果這些資源被合理利用，沖繩的經濟本可以發展得遠遠超過現在。」瑞典東亞問題專家奧謝說。

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