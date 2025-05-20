快訊

50歲後你能輕鬆打開果醬蓋嗎？這個動作是「能否長壽」重要指標

私校寒冬／不轉型就等退場 百年老校改名、女校收男生

美退出俄烏和談會如何？CNN曝俄歐下一步 烏克蘭根本沒得選

英法加反對以色列擴大進攻加薩 籲放行援助進入

中央社／ 巴黎／倫敦19日綜合外電報導
英國首相施凱爾。（路透）
英國首相施凱爾。（路透）

英國、法國與加拿大領袖今天譴責以色列在加薩的行動。他們同時警告，如果以色列不停止在巴勒斯坦領土的攻勢，並解除援助限制，3國將對以色列發動制裁。

綜合法新社與路透社報導，由英國政府發布的聯合聲明表示：「以色列政府拒絕提供平民必要人道援助的作法，不但難以讓人接受，且有可能違反國際人道法。」

英國首相施凱爾（Keir Starmer）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、加拿大總理卡尼（MarkCarney）在聲明中表示，「我們一向支持以色列在捍衛以國人民免於恐怖主義侵害的權利。但這次的升級行動完全失去比例原則。」

「當內唐亞胡政府採取這些令人震驚行動，我們不會袖手旁觀。如果以色列不停止這波新的軍事攻擊，並解除對人道主義援助的限制，我們將採取進一步的具體行動予以回應。」

聲明並未透露將對以色列採取什麼行動，但補充說：「我們致力於承認巴勒斯坦國用以促進達成兩國方案（two-state solution），並準備為此與其他國家合作。」

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）力斥上述聲明，稱這是對加薩（Gaza）戰爭中的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）一項「巨大獎勵」。

以色列3月2日起全面封鎖援助進入加薩，但今天宣布將放行「基本數量」的補給卡車。

內唐亞胡表示，允許限量物資進入，是因為加薩「大規模飢荒景象」可能有損以色列這場戰爭的正當性。

內唐亞胡同時表示，「所有歐洲領袖」都應該以美國總統川普（Donald Trump）為榜樣，支持以色列。

內唐亞胡說，「如果剩餘人質獲釋、哈瑪斯放下武器、他們草菅人命的領袖遭流放、加薩實現非軍事化，戰事明天就可以結束。 任何國家都無法接受更差的條件，以色列當然也不會。」

哈瑪斯對英法加聯合聲明表示樂見，說這樣的立場這是往恢復國際法原則邁出「重要一步」。

加薩衛生單位今天表示，自以色列3月18日恢復攻擊行動以來，已造成至少3340人喪生。

英國 總理 巴勒斯坦 哈瑪斯 加拿大 以色列

延伸閱讀

以軍對加薩發動大規模地面攻勢！巴勒斯坦官員：夜襲至少130人喪生

避免爆發饑荒 以色列允許基本數量糧食進入加薩

以色列多次轟炸！哈瑪斯軍事領袖命喪空襲 10名幕僚遺體也被尋獲

以色列再襲加薩 哈瑪斯加碼釋放人質

相關新聞

英法加反對以色列擴大進攻加薩 籲放行援助進入

英國、法國與加拿大領袖今天譴責以色列在加薩的行動。他們同時警告，如果以色列不停止在巴勒斯坦領土的攻勢，並解除援助限制，3...

1947年韓國濟州四三事件真相紀實，與台灣轉型正義的交會？

2023年4月，我帶了一團10位高中人權教師、10名選拔自全台各高中的學生、2位國立高中校長、3位學者，還有國立台南女中音樂班自費參加的5位師生，一共30人到濟州島見學，也參加了濟州四三事件75周年的追悼儀式。台灣人權師生團是最大的團體，也是唯一的外國團體，深受感動的濟州道道知事吳怜勳特別走到台灣團席位前向我們致謝。

美國土地保育一頁傷心史 川普計畫售公有地恐走回頭路

天主教教宗良14世在就職彌撒講道時呼籲人類停止剝削大自然資源，他顯然是說給美國同胞川普聽的。美國總統川普沒有保育觀念，政府效率部開除了1000名國家公園管理局人員和3400名林務局人員，美國國會共和黨人正計畫為川普政府出售公有地鋪路，出售的公有地將用於發展觀光或開發礦產和能源。 川普把公有地當作自己的土地，彷彿1940和1950年代的麥卡錫紅色恐慌（Red Scare）歷史重演，當時國會策畫賣公有地，林務局保育人士遭到迫害，被指為共產黨，有超過1萬4000名聯邦員工遭解雇。...

大進展 英歐重設雙邊關係 取消部分貿易壁壘 在國防事務方面展開合作

在美國川普政府掀起全球局勢動盪之際，英國與歐盟19日達成協議，彼此取消一些貿易壁壘，並在國防事務方面合作，這是英國202...

德國之聲評論／印巴空戰是否會增強北京武統台灣的信心

印巴空戰是二戰後最大的一次空中戰鬥，雙方投入的戰機規模達120多架。然而，這次空戰的最大贏家居然是不在場的中國。原因是…

以總理內唐亞胡揚言將控制整個加薩 白宮拒評論：會讓川普自行回應

美國CNN報導，美國白宮在19日的記者會，拒絕對以色列總理內唐亞胡稱將「控制整個加薩走廊」的言論進行評論。白宮發言人李維...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。