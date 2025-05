立陶宛控白俄操縱移民走私 向國際法院提告求償

立陶宛政府19日向國際法院提起訴訟,指控白俄羅斯政權組織大規模移民走私行動,違反聯合國「關於打擊陸海空走私移民的補充議定書」(Protocol against the Smugglingof Migrants by Land, Sea and Air),並要求白俄負起國際法律責任。

立陶宛外交部發布聲明指出,自2021年以來,立陶宛面臨自白俄湧入的非法移民潮,規模前所未見。

根據立陶宛國家邊境警衛隊的資料,自移民危機爆發以來,立陶宛邊防人員已阻止約2萬3600名外國人從白俄羅斯越境入境,其中的許多人曾多次試圖越境。

立方蒐集的證據顯示,白俄政府不僅動員國營企業加開從中東等地起飛的航班,還協助簽發簽證與安排住宿,接著由白俄安全部隊護送移民前往邊境,並強迫其非法越境,有時甚至冒著生命危險。

立陶宛外交部認為,這些行動並非偶發事件,而是白俄政權對立陶宛及歐盟施壓的手段,企圖報復歐洲對白俄民主運動的支持與對人權侵害實施的制裁。

根據聲明,儘管立陶宛多次要求白俄邊防單位合作防止非法入境,但白俄方面拒絕回應。立陶宛表示,雙方經密集外交協商仍無法解決爭端,因此決定將此案提交國際法院(International Court of Justice)審理。

立陶宛向國際法院要求白俄賠償相關損失,包括興建邊境圍牆的費用,並要求提供不再違反國際法的保證。

立國外交部強調,立陶宛將持續運用國際法機制追究威權政權責任。此外,立陶宛也是首個要求國際刑事法院(International Criminal Court)對白俄總統魯卡申柯(Alexander Lukashenko)政權進行調查的國家,指控其犯下違反人道罪,包括強迫驅逐與迫害異議人士。

立陶宛外交部聲明稿也指出,歐洲理事會(Councilof Europe)將在維爾紐斯設立白俄人民資訊中心,進一步支持白俄民主與人權運動。