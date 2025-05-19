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以總理內唐亞胡揚言將控制整個加薩 白宮拒評論：會讓川普自行回應

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
白宮發言人李維特19日在白宮舉行記者會。歐新社
白宮發言人李維特19日在白宮舉行記者會。歐新社

美國CNN報導，美國白宮在19日的記者會，拒絕對以色列總理內唐亞胡稱將「控制整個加薩走廊」的言論進行評論。白宮發言人李維特表示，自己必須先和總統川普談談這些評論，會讓川普自行對此發表看法。

李維特告訴記者：「我必須和川普總統談談這些評論。我認為這些言論是內唐亞胡總理今天早上發布的，而我會讓總統自己來對此發表看法。川普總統已經非常清楚表明，他希望看見該區域的衝突結束，希望所有人質獲釋……內唐亞胡總理的言論，我會讓總統自行回應。」

內唐亞胡在19日稍早表示，以色列計畫控制整個加薩走廊。這番言論是在以軍對加薩發動大規模地面行動後不到24小時發表的。以軍上周也加強空襲加薩。

內唐亞胡19日說：「我們正在進行激烈、大規模的戰鬥—激烈且規模龐大。我們有取得進展。我們將控制整個加薩走廊，這是我們將要做的事。」

聯合國（UN）和知名援助組織對這次的新攻勢提出警告，稱平民是這次襲擊主要受害者。CNN指出，巴勒斯坦衛生部統計數據顯示，自以軍15日加強空襲以來，已有超過300人喪生，另有逾1000人受傷。

川普上周出訪中東地區，再度提出由美國接管加薩的想法，提議建立「自由區」（freedom zone），並說自己持續思考如何重新發展飽受戰爭蹂躪的加薩。

美國 川普 內唐亞胡

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